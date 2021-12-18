В Лондоне объявили чрезвычайное положение в связи с распространением штамма «омикрон»

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

18:59 Автор: Кристина Стащенко

Источник: РИА Новости

Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение из-за роста числа новых заражений «омикрон»- штаммом коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый штамм B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой «омикрон».

«Мы чрезвычайно обеспокоены огромным всплеском случаев «омикрона» — в последние 24 часа мы наблюдали самое большое число заражений с начала пандемии (по стране — прим.ред.)», — сказал градоначальник.

В связи с этим было принято решение об объявлении ЧП. «Я принял решение после консультации с коллегами объявить с сегодняшнего дня чрезвычайное положение», — сказал он.





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Хан также отметил, что рост числа госпитализаций может привести к нехватке медперсонала.

Ранее власти Великобритании зафиксировали первый случай смерти пациента, заразившегося новым штаммом коронавируса «омикрон».

В связи с этим премьер-министр страны Борис Джонсон сообщал, что «омикрон» распространяться с высокой скоростью. По его словам, на новый штамм приходится порядка 40 процентов новых заражений. «Уже завтра большинство [новых] случаев будут связаны с этим штаммом», — прогнозировал он.

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