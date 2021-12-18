В Минсельхозе не ожидают перебоев с поставками кофе

18:31 Автор: Кристина Стащенко

Источник: Минсельхоз

Минсельхоз оценивает ситуацию с поставками кофе как положительную и не ожидает перебоев с его импортом в Россию. Об этом заявили в ведомстве.

Ранее газета «Известия» писала, что стоимость кофе на бирже достигла максимума с 2011 года. По информации издания, сбои в поставках произошли из-за кризиса в логистике (роста цен на топливо и нехватки контейнеров), неурожая в Бразилии и засухи в Эфиопии. Из-за этого, сообщала газета, розничная цена на кофе может подняться на 20-30 процентов. Дешевые сорта подорожают на 40 процентов, а арабика уже выросла в цене на 80 процентов.

«Объем импорта кофе в Россию с начала года составил 230 тысяч тонн. В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная, и министерство не ожидает перебоев в дальнейшем»,— сообщили в Минсельхозе

Кабмин утвердил правила господдержки виноградарей в рамках отраслевого федерального проекта

Также в ведомстве напомнили, что у некоторых российских производителей кофе есть плантации в Колумбии и Доминикане.

Ранее в Минсельхозе оценили ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную, ценовая динамика на мясо и яйца находится в пределах сезонных колебаний.

#продукты

558