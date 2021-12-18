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В Нижнеудинске суд приговорил врача к штрафу за взятку при оформлении больничных

Медработник Нижнеудинской районной больницы признана виновной в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных статьями УК 291.2 - «Мелкое взяточничество» и 292 «Служебный подлог». Об этом сообщает пресс-служба СК СК России по Иркутской области.

Следствием и судом установлено, что в 2020 году врач-педиатр получала от пациентов взятки в размере от пяти до десяти тысяч рублей за оформление листков нетрудоспособности по уходу за больными детьми. При этом их дети не проходили лечение у врача.

Приговором суда женщина признана виновной. С учетом мнения прокуратуры ей назначен штраф в размере 140 тысяч рублей.

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По материалам: irk

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