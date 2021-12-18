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Валерий Меладзе признался, что делает, когда выпьет

Валерий Меладзе признался, что делает, когда выпьет
Певец Валерий Меладзе рассказал, что позволяет себе расслабиться, и дома не звучат его песни. 56-летний артист не так уж и часто откровенничает с поклонниками — жизнь певца спрятана чуть ли не семью замками. Однако некоторыми неизвестными фактами о себе артист все же решил поделиться. Так, исполнитель рассказал, как ведет себя после употребления алкоголя. «Раньше, когда выпивал и делал что-то не так — корил себя. Потом дал слово — если выпил, сказал то или другое, сделал, то не буду себя корить, ведь это уже нельзя исправить. Корить не буду, но ответственность возьму, а куда деваться?!» — отметил музыкант в утреннем шоу «Русские перцы».
Валерий Меладзе с женой Этой весной Альбина Джанабаева родила певцу дочь Агату. Для пары этот ребенок стал третьим по счету — они также воспитывают сыновей Костю и Луку. К слову, от предыдущего брака у Меладзе есть дочери: Инга, Софья, Арина. Отметим, что Валерий Шотаевич в прекрасных отношениях со всеми наследниками. «Дома не звучат мои песни. Все дети воспринимали меня только как папу, они очень удивлялись, когда видели меня на сцене, — поведал Меладзе. — А если вдруг начинаю петь, то слышу: «Пап, ну хватит кричать, очень громко».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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