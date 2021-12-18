Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а Anchorage оценили в $3 млрд
Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.
NYDIG привлекла $1 млрд при оценке в $7 млрд
Ориентированная на крупных игроков платформа New York Digital Investment Group (NYDIG) привлекла $1 млрд, закрыв рекордный для индустрии раунд финансирования. Инвесторы оценили компанию в $7 млрд.
Раунд возглавила WestCap. В нем участвовали Bessemer Venture Partners, FinTech Collective, а также ранее поддержавшие NYDIG компании Affirm, FIS, Fiserv, MassMutual, Morgan Stanley и New York Life.
Anchorage привлек $350 млн при оценке в $3 млрд
Ориентированный на институциональных клиентов криптобанк Anchorage закрыл раунд финансирования Серии D в размере $350 млн при оценке в $3 млрд. Его возглавила KKR.
Финансирование также предоставили Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, Alameda Research, Apollo, Wellington Management, BlackRock, Blockchain, Kraken и PayPal Ventures.
Привлеченные средства направят на международную экспансию и поддержку инициатив банков и корпораций по созданию криптовалютных продуктов для клиентов.
1inch Network привлек $175 млн от Alameda Research, VanEck и других инвесторов
DeFi-проект 1inch Network закрыл раунд финансирования Серии B на $175 млн. Его возглавила Amber Group при участии около 50 инвесторов. Среди них VanEck, Fenbushi Capital, Alameda Research, Celsius, Nexo и Gemini Frontier Fund.
Привлеченные средства направят на разработку новых протоколов, создание дополнительных функций токена 1INCH, расширение штата и усовершенствование 1inch в соответствии с требованиями к DeFi-проектам регуляторов в Европе и США.
SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto
Платформа метавселенной Zepeto от ведущей южнокорейской интернет-компании NAVER Corporation привлекла $150 млн от SoftBank в рамках раунда финансирования Серии B.
Пользователи виртуального мира создают трехмерные аватары и могут взаимодействовать между собой, посещать мероприятия и приобретать цифровые предметы, включая одежду от Gucci и Ralph Lauren.
Оценка Zepeto превысила $1 млрд.
Платежное приложение Lydia привлекло $100 млн
Платежное приложение Lydia закрыло раунд финансирования Серии С на сумму $100 млн. Оценка стартапа превысила $1 млрд.
В раунде поучаствовали существующие инвесторы Tencent, Accel и Founders Future вместе с новыми Dragoneer и Echo Street.
Аудитория платежного приложения составляет 5,5 млн пользователей.
Привлеченные средства направят на расширение команды до 800 человек в ближайшие три года и увеличение аудитории в Европе до 10 млн активных клиентов к 2025 году.
Sequoia Capital возглавила раунд финансирования CertiK на $80 млн
Ориентированный на аудит безопасности смарт-контрактов стартап CertiK привлек $80 млн в рамках раунда финансирования Серии B2. Его возглавила Sequoia Capital China.
В раунде также участвовали Tiger Global, Coatue Management и GL Ventures. Общий объем инвестиций превысил $140 млн, оценка стартапа составила почти $1 млрд.
Nansen привлекла $75 млн при оценке в $750 млн
Аналитическая компания Nansen привлекла $75 млн по итогам раунда финансирования Серии B, возглавляемого Accel. В нем также участвовали GIC, Andreessen Horowitz, Tiger Global, SCB 10X и другие венчурные инвесторы.
Привлеченные средства направят на создание и развитие новых продуктов, найм персонала, а также расширение глобального присутствия благодаря «инновационным функциям и мультичейн-интеграциям».
Kraken Ventures привлекла $65 млн для инвестиций в криптостартапы
Венчурная компания Kraken Ventures привлекла $65 млн в свой первый фонд, который инвестирует в криптовалютные и технологические стартапы на ранних стадиях.
Фирма уже поддержала Blockdaemon, Anchorage, Messari, Hashflow, Acala, pStake и других. Фонд нацелен на первоначальные инвестиции в размере от $500 000 до $2 млн.
Блокчейн-фирма TRM Labs привлекла $60 млн от Tiger Global и других инвесторов
Аналитическая блокчейн-фирма TRM Labs закрыла раунд финансирования Серии В на сумму $60 млн. Его возглавила инвестиционная фирма Tiger Global.
В раунде также поучаствовали Visa, PayPal Ventures, Block (бывший Square), Jump Capital, DRW Venture Capital, Marshall Wace, Citi Ventures, Amex Ventures и другие.
Блокчейн-подразделение биржи Upbit привлекло $60 млн
Lambda256, блокчейн-подразделение оператора биткоин-биржи Upbit южнокорейской финтех-компании Dunamu, привлекло $60 млн в раунде финансирования Серии B. По его итогам оценка фирмы превысила $300 млн.
В раунде приняли участие Dunamu, Hanhwa Systems, Chong Kun Dang, Yanolja, Daelim, VTI Partners, DSC Investments, Shinhan Venture Capital, KB Investments и SBI Investments.
Привлеченные средства направят на расширение бизнеса в сфере «блокчейн-как-услуга», где компания насчитывает более 3300 корпоративных клиентов.
Криптостартап Ramp привлек $52,7 млн инвестиций
Инфраструктурный криптостартап Ramp привлек $52,7 млн в ходе раунда финансирования Серии А. Его возглавила Balderton Capital.
В раунде участвовали NFX, Galaxy Digital, Seedcamp, Firstminute Capital, а также сооснователь Wise Таавет Хинрикус и CEO TrueLayer Франческо Симонески.
Привлеченные средства направят на увеличение штата сотрудников, заключение новых партнерств и расширение сотрудничества с такими известными игроками, как Mozilla, Opera, Sorare и Axie Infinity.
Материнская компания биткоин-биржи Mercado Bitcoin привлекла $50,3 млн
2TM Group, материнская компания бразильской криптовалютной биржи Mercado Bitcoin, закрыла расширенный раунд финансирования Серии B на $50,3 млн.
В числе новых инвесторов — американские фонды 10T и Tribe Capital, а также бразильские компании Traders Club, Pipo Capital и Endeavour.
Привлеченные средства направят на расширение в Латинской Америке. В качестве «приоритетных направлений» компания назвала Аргентину, Чили, Колумбию и Мексику.
Также на ForkLog:
- Блокчейн-стартап выходцев из Meta привлек $36 млн от Andreessen Horowitz.
- Ориентированный на криптовалюты робо-эдвайзер Stacked привлек $35 млн.
- Animoca Brands поддержала венчурный акселератор Brinc в раунде на $30 млн.
- BitNile возглавила раунд финансирования DeFi-проекта Earnity на $15 млн.
- DeFi-платформа Slingshot Finance привлекла $15 млн.
- Alameda Research и Animoca Brands поддержали платформу P2E-игр в раунде на $6,5 млн.