Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а Anchorage оценили в $3 млрд

Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.

NYDIG привлекла $1 млрд при оценке в $7 млрд

Ориентированная на крупных игроков платформа New York Digital Investment Group (NYDIG) привлекла $1 млрд, закрыв рекордный для индустрии раунд финансирования. Инвесторы оценили компанию в $7 млрд.

Раунд возглавила WestCap. В нем участвовали Bessemer Venture Partners, FinTech Collective, а также ранее поддержавшие NYDIG компании Affirm, FIS, Fiserv, MassMutual, Morgan Stanley и New York Life.

Anchorage привлек $350 млн при оценке в $3 млрд

Ориентированный на институциональных клиентов криптобанк Anchorage закрыл раунд финансирования Серии D в размере $350 млн при оценке в $3 млрд. Его возглавила KKR.

Финансирование также предоставили Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, Alameda Research, Apollo, Wellington Management, BlackRock, Blockchain, Kraken и PayPal Ventures.

Привлеченные средства направят на международную экспансию и поддержку инициатив банков и корпораций по созданию криптовалютных продуктов для клиентов.

1inch Network привлек $175 млн от Alameda Research, VanEck и других инвесторов

DeFi-проект 1inch Network закрыл раунд финансирования Серии B на $175 млн. Его возглавила Amber Group при участии около 50 инвесторов. Среди них VanEck, Fenbushi Capital, Alameda Research, Celsius, Nexo и Gemini Frontier Fund.

Привлеченные средства направят на разработку новых протоколов, создание дополнительных функций токена 1INCH, расширение штата и усовершенствование 1inch в соответствии с требованиями к DeFi-проектам регуляторов в Европе и США.

SoftBank инвестировал $150 млн в платформу метавселенной Zepeto

Платформа метавселенной Zepeto от ведущей южнокорейской интернет-компании NAVER Corporation привлекла $150 млн от SoftBank в рамках раунда финансирования Серии B.

Пользователи виртуального мира создают трехмерные аватары и могут взаимодействовать между собой, посещать мероприятия и приобретать цифровые предметы, включая одежду от Gucci и Ralph Lauren.

Оценка Zepeto превысила $1 млрд.

Платежное приложение Lydia привлекло $100 млн

Платежное приложение Lydia закрыло раунд финансирования Серии С на сумму $100 млн. Оценка стартапа превысила $1 млрд.

В раунде поучаствовали существующие инвесторы Tencent, Accel и Founders Future вместе с новыми Dragoneer и Echo Street.

Аудитория платежного приложения составляет 5,5 млн пользователей.

Привлеченные средства направят на расширение команды до 800 человек в ближайшие три года и увеличение аудитории в Европе до 10 млн активных клиентов к 2025 году.

Sequoia Capital возглавила раунд финансирования CertiK на $80 млн

Ориентированный на аудит безопасности смарт-контрактов стартап CertiK привлек $80 млн в рамках раунда финансирования Серии B2. Его возглавила Sequoia Capital China.

В раунде также участвовали Tiger Global, Coatue Management и GL Ventures. Общий объем инвестиций превысил $140 млн, оценка стартапа составила почти $1 млрд.

Nansen привлекла $75 млн при оценке в $750 млн

Аналитическая компания Nansen привлекла $75 млн по итогам раунда финансирования Серии B, возглавляемого Accel. В нем также участвовали GIC, Andreessen Horowitz, Tiger Global, SCB 10X и другие венчурные инвесторы.

Привлеченные средства направят на создание и развитие новых продуктов, найм персонала, а также расширение глобального присутствия благодаря «инновационным функциям и мультичейн-интеграциям».

Kraken Ventures привлекла $65 млн для инвестиций в криптостартапы

Венчурная компания Kraken Ventures привлекла $65 млн в свой первый фонд, который инвестирует в криптовалютные и технологические стартапы на ранних стадиях.

Фирма уже поддержала Blockdaemon, Anchorage, Messari, Hashflow, Acala, pStake и других. Фонд нацелен на первоначальные инвестиции в размере от $500 000 до $2 млн.

Блокчейн-фирма TRM Labs привлекла $60 млн от Tiger Global и других инвесторов

Аналитическая блокчейн-фирма TRM Labs закрыла раунд финансирования Серии В на сумму $60 млн. Его возглавила инвестиционная фирма Tiger Global.

В раунде также поучаствовали Visa, PayPal Ventures, Block (бывший Square), Jump Capital, DRW Venture Capital, Marshall Wace, Citi Ventures, Amex Ventures и другие.

Блокчейн-подразделение биржи Upbit привлекло $60 млн

Lambda256, блокчейн-подразделение оператора биткоин-биржи Upbit южнокорейской финтех-компании Dunamu, привлекло $60 млн в раунде финансирования Серии B. По его итогам оценка фирмы превысила $300 млн.

В раунде приняли участие Dunamu, Hanhwa Systems, Chong Kun Dang, Yanolja, Daelim, VTI Partners, DSC Investments, Shinhan Venture Capital, KB Investments и SBI Investments.

Привлеченные средства направят на расширение бизнеса в сфере «блокчейн-как-услуга», где компания насчитывает более 3300 корпоративных клиентов.

Криптостартап Ramp привлек $52,7 млн инвестиций

Инфраструктурный криптостартап Ramp привлек $52,7 млн в ходе раунда финансирования Серии А. Его возглавила Balderton Capital.

В раунде участвовали NFX, Galaxy Digital, Seedcamp, Firstminute Capital, а также сооснователь Wise Таавет Хинрикус и CEO TrueLayer Франческо Симонески.

Привлеченные средства направят на увеличение штата сотрудников, заключение новых партнерств и расширение сотрудничества с такими известными игроками, как Mozilla, Opera, Sorare и Axie Infinity.

Материнская компания биткоин-биржи Mercado Bitcoin привлекла $50,3 млн

2TM Group, материнская компания бразильской криптовалютной биржи Mercado Bitcoin, закрыла расширенный раунд финансирования Серии B на $50,3 млн.

В числе новых инвесторов — американские фонды 10T и Tribe Capital, а также бразильские компании Traders Club, Pipo Capital и Endeavour.

Привлеченные средства направят на расширение в Латинской Америке. В качестве «приоритетных направлений» компания назвала Аргентину, Чили, Колумбию и Мексику.

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