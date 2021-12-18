Вице-губернатор Наталья Виртуозова назначила Викторию Шелягову первым амбассадором Подмосковья

Вадим Карасев

Викторию Шелягову объявили первым амбассадором Подмосковья на гала-ужине "Зима в Подмосковье", который прошел в усадьбе Знаменское-Губайлово 17 декабря.

Организовала вечер вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова, неожиданно решившая приобщиться к светской жизни. Она же и объявила о новом титуле Шеляговой.

Я очень люблю Подмосковье, это правда. Здесь непочатый край работы и множество развлечений. Это очень здорово — путешествовать по Подмосковью, потому что такой энергетический заряд дают эти ваши фабрики потрясающие, столько людей у вас живет невероятных, красивых, умных, интересных. Девочки, путешествуйте, это очень круто,

— сказала Шелягова, принимая почести.

В соцсетях уже вовсю обсуждают мероприятие и назначение Шеляговой на новую должность.

Только увидела, что принцессу погостов и колумбариев объявили амбассадором Подмосковья. Очередная гениальная идея вице-губернатора Подмосковья Виртуозовой. С Партией пенсионеров получилось, с Подмосковьем тоже получится. Особенно учитывая темпы смертности в Подмосковье,

— прокомментировал новость телеграм-канал "Небожена".

В телеграм-канале "Героиня Татлера" написали:

Подмосковье решило стать модненьким, а вице-губернатор Виртуозова — Героиней Татлера. Поэтому она устроила прием, где объявила Викторию Шелягову амбассадором Подмосковья (а что, Мандроги не в Ленинградской области?). <...> Наталье Виртуозовой хочется передать: кому велено чирикать — не мурлыкайте!

Само мероприятие прошло с размахом — для гостей устроили целое "снежное шоу". В качестве ведущих выступили создательницы телеграм-канала "Антиглянец".

Ольга Петелина