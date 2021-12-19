19 декабря Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения

Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения 19 декабря. С самого утра главный новогодний волшебник Иркутской области принимает поздравления от «коллег» из разных городов России и из-за рубежа. А также получает поздравительные открытки и письма от детей и взрослых со всей страны. Праздничная почта начала поступать задолго до дня рождения, и к этому моменту Байкальский Дед Мороз получил уже более 700 писем, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Байкальский Дед Мороз:

— Поздравления приходят из разных уголков Иркутской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Очень много теплых слов и поздравлений! Спасибо, мои дорогие. Постараюсь ответить на каждую открытку.

Ко дню рождения Байкальского Деда Мороза приурочено несколько праздничных мероприятий, и почти в каждом из них именинник принимает участие. Первое праздничное событие прошло в Байкальске. Дед Мороз вручил модельной библиотеке города подарочное издание книги «Путешествие по сказочной России». В книге собраны легенды и истории о новогодних сказочных персонажах и божествах разных народностей: России, Татарстана, Бурятии, Якутии, Карелии и других. На форзаце книги свои автографы оставили все сказочные волшебники, о которых в издании идет речь. Почитать книгу смогут все желающие.

Также Байкальский Дед Мороз лично поздравил победителей конкурсов «Сто секунд о Байкале» и «Сто чудес Байкала». В первом выбрали авторов лучших видеороликов, в которых все желающие могли рассказать о том, почему они хотят приехать на Байкал. Во втором конкурсе выбрали авторов лучших фотографий, сделанных на берегу Байкала и размещенных в социальных сетях. Победители получили призы: грамоту от Байкальского Деда Мороза, кубки с фирменной символикой, игрушечную нерпу, книги и альманахи об уникальном озере.

24 декабря в Москве на Арбате откроется фотовыставка «Сказочные герои России», Байкальский Дед Мороз станет героем нескольких фотографий. На снимках будет нанесен QR-код, через который все желающие смогут послушать легенду о главном новогоднем волшебнике Байкала. Выставка будет работать до середины января.

Справка:

Проект «Байкальский Дед Мороз» реализуется в Слюдянке с 2005 года при поддержке агентства по туризму. Байкальский Дед Мороз представляет Южное Прибайкалье, которое стало лучшим туристическим брендом России по итогам конкурса «Диво России — Золотой бренд» в 2021 году.