20-летняя девушка погибла при столкновении иномарки с КамАЗом в Усольском районе

Вечером 18 декабря на 1 828 км автодороги Р-255 «Сибирь» в районе села Большая Елань Усольского района автомашина Honda Torneo под управлением 23-летнего водителя столкнулась с КамАЗом. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм 20-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте происшествия. Второй пассажирке легкового автомобиля 1996 года рождения потребовалась медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По факту автоаварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



