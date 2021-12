Adidas продала NFT в коллаборации с Bored Ape Yacht Club на $23,5 млн

Adidas заработала 5924 ETH (около $23,5 млн по курсу на момент написания) на продаже невзаимозаменяемых токенов (NFT) в коллаборации с проектами Bored Ape Yacht Club (BAYC), GMoney и PunksComic в рамках метавселенной.

Всего Adidas подготовила 30 000 невзаимозаменяемых токенов в рамках кампании Into the Metaverse.

На раннем этапе было продано 20 000 NFT по 0,2 ETH за каждый. Купить их могли держатели токенов POAP, POAP gmoney, невзаимозаменяемых токенов BAYC, Mutant Ape Yacht Club или Pixel Wallet.

В ходе общей продажи Adidas распространила еще 9620 NFT по 0,2 ETH. Компания сохранила оставшиеся 380 токенов для будущих мероприятий.

Во время раннего этапа выпуск токенов временно приостановили, поскольку держатели NFT Mutant Ape Yacht Club не могли участвовать в нем. Adidas пообещала компенсировать расходы пользователей на комиссии в транзакциях, которые не удалось совершить из-за ошибки.

Ok, let's try this again. Early access minting will restart at 14:00 PST/ 17:00 EST/ 23:00 CET



Public sale will begin at 15:00 PST/ 18:00 EST/ 00:00 CET



Folks who had their transactions fail will be able to mint



👉https://t.co/m70gU99NQA#NoMAYCLeftBehind