Alien Isolation на Xbox Series X сравнили с версией для смартфонов





На этой неделе состоялся релиз Alien Isolation на мобильных устройствах. Игра вышла на приставках Xbox One еще в 2014 году, и она работает на приставках Xbox Series X в 1080p при 60 FPS за счет обратной совместимости. Автор канала ElAnalistaDeBits решил сравнить, насколько сильно технически различается Alien Isolation на Xbox Series X, Switch и смартфонах (использовался Samsung Galaxy S21).

Основные тезисы из сравнения:

На мобильных устройствах есть 3 режима. Режим графики — 1680x720p при 30 FPS, режим FPS — 1200x540p при разблокированной частоте кадров (автор отмечает, что это 40-50 FPS на Galaxy S21), режим экономии заряда смартфона — 1200х540p при 30 FPS.В режиме графики на смартфонах качество текстур и некоторые эффекты постобработки лучше, чем в других режимах. Однако, в целом текстуры на смартфоне имеют более низкое качество, чем версии для Xbox или Switch.Окклюзия Ambient более низкого качества на смартфонах.Игроки на смартфонах не имеют настройки никаких графических параметров, из-за чего в Alien Isolation реально играть только на производительных смартфонах.

Ниже можно посмотреть сравнение графики в Alien Isolation на Xbox Series X и на смартфонах.

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