Alien Isolation на Xbox Series X сравнили с версией для смартфонов
Сегодня, 17:50
На этой неделе состоялся релиз Alien Isolation на мобильных устройствах. Игра вышла на приставках Xbox One еще в 2014 году, и она работает на приставках Xbox Series X в 1080p при 60 FPS за счет обратной совместимости. Автор канала ElAnalistaDeBits решил сравнить, насколько сильно технически различается Alien Isolation на Xbox Series X, Switch и смартфонах (использовался Samsung Galaxy S21).
Основные тезисы из сравнения:
На мобильных устройствах есть 3 режима. Режим графики — 1680x720p при 30 FPS, режим FPS — 1200x540p при разблокированной частоте кадров (автор отмечает, что это 40-50 FPS на Galaxy S21), режим экономии заряда смартфона — 1200х540p при 30 FPS.
В режиме графики на смартфонах качество текстур и некоторые эффекты постобработки лучше, чем в других режимах. Однако, в целом текстуры на смартфоне имеют более низкое качество, чем версии для Xbox или Switch.
Окклюзия Ambient более низкого качества на смартфонах.
Игроки на смартфонах не имеют настройки никаких графических параметров, из-за чего в Alien Isolation реально играть только на производительных смартфонах.
Ниже можно посмотреть сравнение графики в Alien Isolation на Xbox Series X и на смартфонах.
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По материалам: newxboxone