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Алина Кабаева блеснула в золотом платье на вечеринке после окончания турнира по гимнастике

Алина Кабаева блеснула в золотом платье на вечеринке после окончания турнира по гимнастике
Олимпийская чемпионка, гимнастка Алина Кабаева  появилась в эффектном образе на вечеринке по случаю завершения турнира «Небесная грация». Алина Кабаева весьма редко появляется на публике, но на открытии турнира «Небесная грация» гимнастка не могла не появиться, тем более что к организации этого соревнования она имеет прямое отношение. На турнире чемпионка появилась в белоснежном брючном костюме с удлиненным жакетом асимметричного кроя.
Алина Кабаева, Елена Исинбаева, Наталья Рогозина и Ольга Капранова Два соревновательных дня пролетели быстро. После окончания турнира была организована вечеринка в одном из столичных ресторанов. Алина Кабаева пришла на афтепати в эффектном платье из сверкающей золотой ткани, которое подчеркивало ее изящную фигуру.
Алина Кабаева, Ирина Винер и Наталья Рагозина Главная особенность соревнований заключается в том, что проводятся они на основе правил 2001-2005 годов и правил 2022-2024 годов. «Я смотрела Олимпиаду в Рио и тогда поняла, что происходит что-то не то. Потом поняла: правила художественной гимнастики очень упростили, она перестала быть зрелищной, уникальной. И поскольку мне не все равно, что происходит в моем спорте, я решила сделать такой экспериментальный турнир», - говорила Кабаева. Во время турнира Кабаева трепетно оберегала всех участниц. Дала она и несколько интервью. Говорила не только о спорте, но и о личном. Звезда художественной гимнастики призналась, что вот уже долгие годы дружит с двукратной олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. «Я очень хорошо общаюсь, дружу с Еленой Исинбаевой. Я ее пригласила на турнир», - делилась Алина. Пригласила Алина на свой турнир и чемпионку мира по боксу, Наталью Рагозину.
Алина Кабаева и Наталья Рагозина «Всегда рада встречи с подругой боевой ! Алиночка, спасибо за приглашение! Турнир „Небесная грация" стартовал! 🔥Так держать и только вперёд!✊🏻», написала Рагозина в Instagram.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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