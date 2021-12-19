Алина Кабаева очаровала поклонников на новых фото

Поскольку 38-летняя олимпийская чемпионка Алина Кабаева редко появляется на публике. Любой ее новый выход в свет вызывает живейший интерес. Так, создание и участие Алины Кабаевой в турнире «Небесная грация» привлекло внимание общественности и подарило свежие фото спортсменки. Снимком со звездой гимнастики поделился Сергей Полунин, легендарный российский артист балета.Сергей Полунин и Алина Кабаева «Поздравляем Алину Кабаеву с первым турниром «Небесная грация», а также всех участников и команду, сделавшую это прекрасное событие. Желаем Алине успехов в восстановлении правил и сохранении уникальности и высочайшего уровня всех элементов», — написал танцор. Поклонники откликнулись на публикацию, написав много лестных слов в адрес спортсменки. «Рады видеть Алину и рады её успехам! Пора ей выходить из тени!», «Алина красотка нереальная! ❤💖❤💖❤», «Алина красавица - гордость России. 🔥❤️», «Алина восхитительна», «Какие красивые ребята! 💖💖💖», «Две звезды! Алина красавица! ❤️», — прокомментировали фото интернет-пользователи. Опубликовала фото с Кабаевой и победительница турнира «Небесная грация», Лала Крамаренко.Алина Кабаева и Лала Крамаренко «Дорогая Алина Маратовна! Спасибо огромное за возможность выступать на таком грандиозном турнире! Это было незабываемо! Вы невероятная! Люблю Вас!😘❤️🥰🤩🕊», подписала фото гимнастка. К слову, сам турнир также заслуживает отдельного внимания. В нем Алина пыталась продемонстрировать, как современные правила художественной гимнастики упрощают ее. Поэтому в нем судили по правилам 2001-2005 года и правил 2022-2024.