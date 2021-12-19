Анита Цой высказалась о любовницах Григория Лепса

Певица Анита Цой считает Григория Лепса видным мужчиной. Артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучила причину развода своего коллеги музыканта Григория Лепса с женой. «Мы все нормальные живые люди. И я не вижу ничего такого. Миллион лет все с любовницами ходят и с любовниками. Он симпатичный мужичок, поэтому все может быть», сказала Анита Цой.Анита Цой Между тем в любовницы Григорию Лепсу активно приписывают телеведущую Юлию Барановскую. Она как раз, по слухам, скоро собирается замуж. Петь на ее свадьбе будет Любовь Успенская. Сама она, правда, пока связь с Лепсом отрицает. «А почему только с ним? Мне приписали роман с Александром Васильевым, Максимом Галкиным. С Кириллом Туриченко якобы я взасос целовалась», — заявила Юлия Барановская. Напомним, что Григорий Лепс прожил в браке с балериной Анной Шаплыковой 20 лет. У них трое общих детей.