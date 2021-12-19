Азиза предложила молодому мужу завести гарем

57-летняя певица Азиза не против жить вместе с любовницами молодого мужа и их детьми. Азиза Мухамедова только минувшим летом впервые в своей жизни вышла замуж и даже обвенчалась. Ее избранником стал 41-летний итальянец Алессандро Лортэ. Влюбленные доказывают, что разница в возрасте для них ничего не значит, а кто думает иначе и подозревает мужчину в меркантильности, просто злые люди. Но и здесь мудрая женщина нашла выход. Она вполне допускает, что полный сил и тестостерона Алессандро может завести себе любовницу. Более того, Азиза даже предложила мужу такой заманчивый вариант, о котором другие мужчины не могут даже мечтать.Певица Азиза с мужем «Говорю Алессандро: «Аморе! Давай возьмем еще пару девушек, которые родят тебе детей!» И у нас будет восточная семья — три жены, где я старшая, которая станет всех строить и воспитывать малышей», — поделилась звезда своим видением счастливой семьи с «Экспресс газетой». Ранее Азиза уже приняла тот факт, что ее итальянский муж оказался уроженцем Липецка Александром Соколовым, сбежавшим в Италию вместе с матерью и братом от жестокого отца. В стране пиццы и пасты россияне открыли ресторан, но бизнес, по слухам, не принес больших денег.