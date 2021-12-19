Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Азиза предложила молодому мужу завести гарем

Азиза предложила молодому мужу завести гарем
57-летняя певица Азиза не против жить вместе с любовницами молодого мужа и их детьми. Азиза Мухамедова только минувшим летом впервые в своей жизни вышла замуж и даже обвенчалась. Ее избранником стал 41-летний итальянец Алессандро Лортэ. Влюбленные доказывают, что разница в возрасте для них ничего не значит, а кто думает иначе и подозревает мужчину в меркантильности, просто злые люди. Но и здесь мудрая женщина нашла выход. Она вполне допускает, что полный сил и тестостерона Алессандро может завести себе любовницу. Более того, Азиза даже предложила мужу такой заманчивый вариант, о котором другие мужчины не могут даже мечтать.
Певица Азиза с мужем «Говорю Алессандро: «Аморе! Давай возьмем еще пару девушек, которые родят тебе детей!» И у нас будет восточная семья — три жены, где я старшая, которая станет всех строить и воспитывать малышей»,  — поделилась звезда своим видением счастливой семьи с «Экспресс газетой». Ранее Азиза уже приняла тот факт, что ее итальянский муж оказался уроженцем Липецка Александром Соколовым, сбежавшим в Италию вместе с матерью и братом от жестокого отца. В стране пиццы и пасты россияне открыли ресторан, но бизнес, по слухам, не принес больших денег.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Что смотреть этой зимой: 16 хороших сериалов
Что смотреть этой зимой: 16 хороших сериалов
Порошенко призвал Киев вступить вместо США в переговоры с Россией о безопасности Европы
Порошенко призвал Киев вступить вместо США в переговоры с Россией о
Женщина показала, как за одно мгновение можно преобразиться до неузнаваемости и у нее получилось
Женщина показала, как за одно мгновение можно преобразиться до
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 19 декабря 2021 года
Азиза предложила молодому мужу завести гарем
Азиза предложила молодому мужу завести гарем
Лунный день сегодня 19 декабря 2021 года
Лунный день сегодня 19 декабря 2021 года
Итоги недели: в МВФ призвали регулировать криптовалюты, а ФРС допустила три повышения ключевой ставки в 2022 году
Итоги недели: в МВФ призвали регулировать криптовалюты, а ФРС
Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека, которого критикуют за слова о "несчастливом" браке с Дженнифер Гарнер
Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека, которого критикуют за слова
На следующей неделе в Иркутске запустят троллейбус от центра до поселка Молодежного
На следующей неделе в Иркутске запустят троллейбус от центра до
Лариса Долина рассказала о тяжелом пути к успеху
Лариса Долина рассказала о тяжелом пути к успеху
Екатерина Климова сводила на балет старших детей и удивила прическами сыновей
Екатерина Климова сводила на балет старших детей и удивила прическами
Наташа Королева нашла возможность, как еще подзаработать в пандемию
Наташа Королева нашла возможность, как еще подзаработать в пандемию

Топ на сегодня

Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки тысяч долларов
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки
Наташа Королева рассказала о многочисленных любовницах сына
Наташа Королева рассказала о многочисленных любовницах сына
Алина Кабаева блеснула в золотом платье на вечеринке после окончания турнира по гимнастике
Алина Кабаева блеснула в золотом платье на вечеринке после окончания
Кристина Асмус разгневала фанатов, рассказав о своей зарплате
Кристина Асмус разгневала фанатов, рассказав о своей зарплате
Ольге Бузовой нравится, когда ей руководят мужчины
Ольге Бузовой нравится, когда ей руководят мужчины

Еще по теме

Певица Азиза заявила, что погрязла в долгах
Певица Азиза тайно вышла замуж
Наташа Королева отказалась становиться суррогатной матерью для Азизы
Певица Азиза получила предложение руки и сердца от бизнесмена из Санкт-Петербурга