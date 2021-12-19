Белоруссия назвала условие размещения у себя ядерного оружия

Вадим Карасев

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей раскрыл, при каких условиях Минск даст добро на размещение у себя ядерного оружия. В интервью RT Arabic он разъяснил слова Александра Лукашенко на эту тему.

"То, о чем заявил президент [...], что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, – это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", – сказал дипломат.

По словам главы республиканского внешнеполитического ведомства, НАТО сейчас создает на Украине "определенный плацдарм" против России. Численность военнослужащих США и альянса возрастает. В целом военная активность у границ РБ значительно увеличилась.

Как сообщал Ruposters, ранее белорусский президент не только пригрозил оппонентам российским ядерным оружием, но и в очередной раз допустил, что оставит Европу без газа из РФ. До этого Лукашенко заявлял, что Белоруссия "греет Европу".

