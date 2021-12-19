Битва домашних питомцев: собака Эмилии Кларк против собаки Криса Эванса
Сегодня, 10:10 Вадим Карасев
Герои сегодняшней битвы — собаки Эмилии Кларк и Криса Эванса: такса Тед и полукровка Доджер.
По словам Кларк, Тед — лучшее, что случалось в ее жизни за последние годы. Эванс же и вовсе сделал татуировку в честь Доджера, которого взял из приюта в 2017 году.
Эмилия Кларк со своим питомцем Тедом (такса)
Крис Эванс со своим питомцем Доджером (метис)
Собака Эмилии Кларк или собака Криса Эванса — кто покорил ваше сердце?
Меня покорил ТедОтдаю голос за ДоджераСделать выбор просто невозможно — лайки всем!Люблю кошек…
Сплетник
По материалам: spletnik.ru