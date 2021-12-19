Битва маникюров: Софья Таюрская против Риты Оры

Вадим Карасев

30-летнюю вокалистку группы Little Big Софью Таюрскую и 31-летнюю певицу Риту Ору объединяет не только один вид деятельности, но и любовь к смелым экспериментам. Их маникюры как раз это наглядно демонстрируют: яркие лаки, узоры и украшения, очень длинные ногти.

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Битва маникюров: Софья Таюрская против Риты Оры

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