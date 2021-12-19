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Блогер отправил бывшего чемпиона UFC в нокаут

Блогер отправил бывшего чемпиона UFC в нокаут

Американский YouTube-блогер Джейк Пол победил на ринге бойца смешанного стиля (MMA) Тайрона Вудли. Схватка проходила в Тампе и завершилась нокаутом в шестом раунде.

Ударом справа Пол отправил спортсмена в глухой нокаут. Это уже вторая победа блогера над Вудли - в первом поединке он добился результата судейским решением. Изначально, бой должен был пройти с профессиональным боксером британцем Томми Фьюри - младшим братом известного тяжеловеса Тайсона Фьюри. Но он не смог участвовать в мероприятии и в итоге вместо него решил выйти Вудли.

Сегодня ночью сверхпопулярный в Америке блогер Джейк Пол отправил в глухой нокаут бывшего профессионального бойца UFC Тайрона Вудли. pic.twitter.com/F44RoI23QP

— Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) December 19, 2021

Пол приобрел популярность в социальной сети Vine, где на момент закрытия площадки собрал 5 млн подписчиков. Сейчас он снимает ролики для YouTube и за его каналом следят уже более 20 млн человек. В 2016 году мужчина начал актерскую карьеру, снявшись в нескольких проектах, включая Bizzardvark - телесериал Disney.

В профессиональном боксе американец дебютировал в декабре 2019 года. На его счету пять побед в пяти боях. У 39-летнего Вудли в ММА на счету 19 побед (12 досрочно), 7 поражений, 1 ничья. В 2016 году он завоевал титул чемпиона UFC и четырежды защитил пояс, однако в марте 2019 года потерял его после проигрыша Камаре Усману.

Ранее Ruposters писал, что бразильские политики подрались на ринге из-за городского аквапарка.

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По материалам: uposters.ru

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