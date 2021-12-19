Bloomberg узнал об ответе Белого дома на инициативу РФ по гарантиям безопасности

Вадим Карасев

Белый дом ознакомился с предложениями России по гарантиям безопасности и считает часть из них неприемлемыми, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителям администрации президента США.

В то же время, по словам чиновника, некоторые пункты документа в Вашингтоне даже сочли полезными. Собеседник агентства не уточнил, какие именно предложения имеет в виду, но отметил, что на следующей неделе американская администрация собирается официально ответить на инициативу России.

Ранее МИД РФ опубликовал предложения по вопросу гарантий безопасности для России, которые были переданы США 15 декабря. Международное соглашение призвано закрепить принцип мирного решения споров между сторонами и остановить расширение Североатлантического альянса.