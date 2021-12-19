Чем занимаются контрразведчики сегодня

00:37 Автор: Юлия Сапрыгина

19 декабря в России отмечается День военной контрразведки. Дата выбрана в связи с тем, что 19 декабря 1918 года в системе силовых структур РСФСР были проведены преобразования, положившие начало службе, в задачи которой на тот момент входила борьба с контрреволюцией в различных формах её проявления.

За время своего существования служба несколько раз меняла название, в зависимости от того какие задачи она решала в тот или иной момент.

Период создания службы пришёлся на Гражданскую войну, угрозу интервенции и борьбу большевиков за удержание власти в стране. Поэтому первая контрразведка или особый отдел ВЧК при Совете Народных Комиссаров боролся, главным образом, с диверсионной подрывной деятельностью.

Широко известно название военной контрразведки в годы Великой Отечественной войны — СМЕРШ, что буквально было образовано от словосочетания «смерть шпионам». Сотрудниками этой службы за годы войны было обезврежено около 40 000 шпионов, террористов и диверсантов.

Со второй половины 1991 года органы государственной безопасности страны начали реформировать. Управление военной контрразведки входило в систему органов безопасности России под различными наименованиями, а в 2004 году было преобразовано в Департамент военной контрразведки ФСБ России, став частью единой системы органов Федеральной службы безопасности.

День 19 декабря в истории

Не стоит думать, что работа контрразведчика ограничивается только периодами войн и вооружённых конфликтов. В мирное время эти люди стоят на страже покоя граждан, предотвращая террористические акты, пресекая шпионскую деятельность зарубежных спецслужб, обеспечивая защиту сведений, составляющих государственную тайну.

Также контрразведка во взаимодействии с военной прокуратурой и другими государственными органами России противодействует организованной преступности, коррупции, контрабанде, незаконному обороту наркотиков и оружия, другим негативным проявлениям в армии и на флоте.

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