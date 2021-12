Что смотреть этой зимой: 16 хороших сериалов

Вадим Карасев

Сериальная зима проходит под знаком возвращения уже хорошо знакомых историй. Мы снова наблюдаем за героинями "Секса в большом городе" (правда, без Саманты), готовимся оценить проект "Как я встретила вашего папу" — продолжение "Как я встретил вашу маму" (правда, без звезд первого сериала) и предвкушаем "Возвращение в Хогвартс" (правда, без Джоан Роулинг). Что ж, ностальгия — дело прибыльное, чем шоураннеры пользуются вовсю.Из продолжений любимых сериалов — ждем новые сезоны "Эмили в Париже", "Эйфории" и "Острых козырьков". Но, конечно, не обошлось и без совсем новых проектов. Изучаем новинки, камбэки и вообще интересные премьеры стриминговых платформ этой зимой.

"И просто так" (And Just Like That...)Когда: 9 декабря Где: HBO Max, "Амедиатека"

Продолжение "Секса в большом городе" ждали давно и нетерпеливо. В начале декабря состоялась премьера двух первых серий проекта "И просто так" — и началось... Интернет буквально взорвался, кажется, ни один сериал давно не вызывал так много самых разных эмоций. Кто-то восхищается тем, как умело авторы выводят на первый план тему быстротечности времени, хрупкости отношений, хрупкости жизни вообще (и четверка главных героинь теперь не четверка, а тройка, и один из ключевых персонажей покидает этот мир в первой же серии). А кто-то ругает создателей "И просто так" за попытки объять необъятное, вместив даже в первые два эпизода все что можно: от прав ЛГБТ до межрасовых противоречий и недопонимания между поколениями.

По сути, с "Сексом в большом городе" (по крайней мере, пока) новый сериал объединяют разве что главные герои. Прошло время, они все так же вместе, почти в полном составе. Кэрри по-прежнему исследует тему отношений, только теперь не в авторских колонках, а в эфире подкаста, где у нее это получается не так ловко. Миранда занимается своим образованием и все чаще релаксирует при помощи бокала вина. Шарлотта увлечена дочками и так же эмоциональна, как раньше. Впереди еще восемь серий, показ последней запланирован на начало февраля.





Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис в сериале "И просто так"

"Станция одиннадцать" (Station Eleven)Когда: 16 декабря Где: HBO Max, more.tv

Тема смертоносных вирусов популярна как никогда. Очередное размышление на этот счет представляет собой недавно стартовавший сериал "Станция одиннадцать". Снят он по одноименной книге Эмили Сент-Джон Мандел 2014 года, так что коронавирус тут ни при чем — хоть избежать проведения аналогий все равно будет трудно.

Действие происходит в нескольких временных периодах — до, во время и после пандемии вируса, с которой человечество так и не смогло справиться. То, что после, разумеется, выглядит не очень жизнерадостно. Главные герои путешествуют по Америке в составе небольшой театральной труппы, пытаясь "найти в мире хоть крупицу смысла".





Принс Ампонса и Маккензи Дэвис в сериале "Станция одиннадцать"

"Эмили в Париже" (Emily in Paris) Когда: 22 декабря Где: Netflix

Первый сезон комедийного сериала "Эмили в Париже" много хвалили и не меньше ругали. Критиковали шоу Netflix с Лили Коллинз в главной роли за довольно поверхностный сюжет и заштампованность, ну а хвалили — за эффектную картинку, красивые наряды и общую атмосферу сказочной жизни в самом романтичном, как ни крути, городе Европы.

Новый сезон, судя по промоматериалам, сделает ставки на все то, что понравилось зрителям в первом сезоне: любовь, моду, соцсети, вечеринки, Париж — плюс еще больше интересных локаций. К примеру, съемки в этот раз проходили еще и в тусовочном Сен-Тропе. К уже полюбившейся компании героев добавятся новые персонажи — в частности, еще один воздыхатель Эмили, из-за чего героиня окажется в любовном треугольнике.





Филиппин Леруа-Болье и Лили Коллинз в сериале "Эмили в Париже"

"Вокруг света за 80 дней" (Around the World in 80 Days)Когда: 26 декабря Где: BBC One

Приключенческий роман Жюля Верна "Вокруг света за 80 дней" далеко не в первый раз становится основой для экранизаций (в этом месяце, кстати, уже вышла еще одна версия — анимационная). На конец месяца же запланирован релиз мини-сериала, где главную роль сыграл Дэвид Теннант. Его герой — англичанин Филеас Фогг, который заключает пари: собирается за 80 дней совершить кругосветное путешествие. Вместе с ним отправляются его верный помощник Паспарту (его сыграл француз Ибрагим Кома) и журналистка Эбигейл, которая настроена освещать перемещения Фогга для Daily Telegraph (в этой роли снялась Леони Бенеш, известная по сериалу "Корона" и фильму "Уроки фарси").

Путешествие вряд ли уложится в восемь серий первого сезона, ведь уже сообщалось о съемках второго.





Ибрагим Кома, Дэвид Теннант и Леони Бенеш в сериале "Вокруг света за 80 дней"

"Книга Бобы Фетта" (The Book of Boba Fett)Когда: 29 декабря Где: Disney+

Новости из вселенной "Звездных войн": совсем скоро — премьера сериала "Книга Бобы Фетта", являющегося спин-оффом "Мандалорца".

Охотник за головами Боба Фетт появился в конце второго сезона "Мандалорца", его роль исполнил Темуэра Моррисон — новозеландский актер, который ранее играл во втором эпизоде "Звездных войн" Джанго Фетта, отца Бобы. В новом сериале также фигурирует союзница Бобы Фетта, наемница Феннек Шанд, ее играет Минг-На Вен. Оба прибывают на Татуин и заявляют о своих правах на территорию, принадлежавшую когда-то Джаббе Хатту.

"Его история только начинается" — гласит слоган "Книги Бобы Фетта". Сколько сезонов будет иметь шоу — пока не объявили. Не разглашается и то, будут ли в сериале камео других героев киносаги, но поклонники их ждут.





Дженнифер Билз в сериале "Книга Бобы Фетта"

"Возвращение в Хогвартс" (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts)Когда: 1 январяГде: HBO Max

Мода на реюнионы не обошла стороной и героев "Гарри Поттера": в честь 20-летия культовой кинофраншизы в первый день 2022 года выйдет ностальгический спецэпизод. Не сериал, но все же одно из главных грядущих событий на стриминговых площадках — так что не можем не включить проект HBO Max в список must see этой зимы.

Напомним, что 20 лет назад на экраны вышел первый фильм о мальчике-волшебнике — "Гарри Поттер и философский камень". В специальном эпизоде актеры и режиссер ленты Крис Коламбус соберутся вместе, чтобы рассказать о том, как все начиналось.

Среди тех, кто принял участие в съемках "Возвращения в Хогвартс", — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Хелена Бонэм Картер, Рэйф Файнс, Гари Олдман, Том Фелтон и другие.

Как известно, писательница Джоан Роулинг, которая и придумала Гарри Поттера, в спецвыпуске не снималась. Это вызвало немало критики: многие фанаты франшизы по праву возмущены. Пресса связывает отсутствие Роулинг с тем, что пару лет назад ее "закэнселили" из-за слов о трансгендерных персонах (писательница иронизировала по поводу того, что людей следовало бы называть согласно их биологическому полу). Никто из звезд "Гарри Поттера" не поддержал создательницу знаменитой книжной серии.





Постер спецэпизода "Возвращение в Хогвартс"

"Турист" (The Tourist)Когда: 1 января Где: BBC, HBO Max

Если вы вдруг подумали, что давно нигде не видели Джейми Дорнана, он же мистер Грей (а актер действительно редко радует новыми работами), то вот вам сериал "Турист" с ним в главной роли. У героя Дорнана нет даже имени, в списке персонажей он фигурирует просто как The Man ("мужчина"). Все просто: своего имени "мужчина" не помнит. Как и всех остальных подробностей собственной жизни.

То ли англичанин, то ли ирландец, он путешествует на автомобиле по Австралии и попадает в аварию. После столкновения с грузовиком чудом выживший герой и теряет память. Правда, по ходу развития событий выясняется, что оно, быть может, и к лучшему.





Джейми Дорнан в сериале "Турист"

"Эйфория" Когда: 10 января Где: HBO, "Амедиатека"

Второй сезон вышедшей в 2019 году "Эйфории" все так же сосредоточен на девушке по имени Ру. За эту роль, напомним, Зендая стала обладательницей "Эмми" — и, кстати, самой молодой победительницей этой премии в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале".

В конце первого сезона Ру потеряла сознание из-за передозировки, и некоторые поклонники сериала даже думали, что героиня умерла. Но шоураннер и сценарист Сэм Левинсон быстро опроверг эти предположения, сказав, что он, как человек, который сам боролся с зависимостью и "практически побывал на том свете", не мог бы вот так оборвать историю своей героини, не полностью ее раскрыв.

Детали второго сезона пока особо не разглашались, но известно, что все ключевые персонажи в нем появятся — речь идет о героях Хантер Шафер, Сидни Суини, Джейкоба Элорди, Барби Феррейры и других звезд проекта.





Зендая в сериале "Эйфория"

"Как я встретила вашего папу" (How I Met Your Father)Когда: 18 января Где: Hulu

И снова возвращение одного из популярных проектов. Оригинал — "Как я встретил вашу маму" — вышел в 2005-м, было показано девять сезонов. Еще пять лет назад стало известно, что готовится сериал "Как я встретила вашего папу", однако несколько раз его производство откладывалось, концепция менялась, а сценарий переписывался.

Если, по первоначальной задумке, сюжет нового сериала должен был быть напрямую связан с первым, то в итоге события шоу "Как я встретила вашего папу" не пересекаются с историей Теда Мосби и его друзей. Главная героиня — девушка по имени Софи (ее играет Хилари Дафф), которая рассказывает сыну, как познакомилась с его отцом. Ту же героиню, но в более старшем возрасте, играет Ким Кэттролл — от лица ее героини и ведется повествование.





Актеры проекта "Как я встретила вашего папу": Крис Лоуэлл, Франсиа Рэйса, Том Эйнсли, Хилари Дафф, Тиен Трэн и Сурадж Шарма

"Позолоченный век" (The Gilded Age)Когда: 24 января Где: HBO Max

Над 10-серийной драмой "Позолоченный век" работали создатели "Аббатства Даунтон", у которого, кстати, весной выйдет полнометражное продолжение. А пока следим за развитием событий в жизни Мэриан Брукс — молодой жительницы американской глубинки, которая после смерти отца переезжает к тетушкам в Нью-Йорк. Одну из родственниц играет Синтия Никсон, знаменитая по "Сексу в большом городе".

Мэриан предстоит найти свое место в аристократических нью-йоркских кругах, где вовсю плетутся интриги и даже разгораются местечковые войны. Да и в более глобальном смысле вокруг неспокойно: мир на пороге нового столетия (речь идет о 80-х годах XIX века), Америка все еще пытается оправиться после Гражданской войны, противоречия возникают не только между отдельно взятыми семьями, но и в целом между "старой гвардией" и нуворишами, сделавшими состояние на нефти и железнодорожной индустрии.





Синтия Никсон и Кристин Барански в сериале "Позолоченный век"

"После вечеринки" (The Afterparty)Когда: 28 января Где: Apple TV+

Что будет, если взять "Мальчишник в Вегасе" и добавить в него убийство с дальнейшим расследованием, но при этом не выходить за рамки комедийного жанра? Наверное, примерно таким образом размышляли авторы детективно-комедийного проекта "После вечеринки".

По сюжету бывшие одноклассники встречаются, чтобы отметить очередную годовщину выпуска, и вечеринка оказывается слишком уж бурной — один из ее участников погибает при загадочных обстоятельствах. Детектив Дэннер должна провести допрос и выяснить, у всех ли присутствующих есть алиби и какова версия каждого. Собственно, в каждой из серий один из героев рассказывает о происшествии со своей точки зрения — и, конечно, каждый раз это совсем новая история.

"Пэм и Томми" (Pam & Tommy)Когда: 2 февраля Где: Hulu

Экранизация скандальной истории с участием Памелы Андерсон и ее бывшего мужа Томми Ли. В звезду "Спасателей Малибу" в проекте Hulu перевоплотилась Лили Джеймс, которую мы гораздо больше привыкли видеть в лентах вроде "Золушки" или "Войны и мира". Томми Ли сыграл Себастиан Стэн, наиболее известный по роли Зимнего Солдата в киновселенной Marvel.

На протяжении восьми серий "Пэм и Томми" рассказывает о нашумевших событиях середины 90-х, когда из дома Андерсон и Ли было похищено секс-видео парочки. По тем временам "утечка" подобного рода была практически сенсацией. Знаменитости потом долго судились, пытаясь запретить публикацию видео, но все закончилось мирным соглашением, а скандальный ролик впоследствии смогли без проблем посмотреть все, кто жаждал это сделать.





Лили Джеймс и Себастиан Стэн в сериале "Пэм и Томми"

"Под подозрением" (Suspicion)Когда: 4 февраляГде: Apple TV+

Ума Турман редко снимается в многосерийных проектах, и от этого еще более ожидаемым становится выход сериала "Под подозрением", где у нее главная роль. Актриса играет известную предпринимательницу, с которой происходят пугающие события: сына героини дерзко похищают прямо из нью-йоркского отеля. Подозреваемые — четверо британцев, остановившиеся в том же отеле. Но не все так просто: ФБР пытается доказать вину англичан, подозреваемые же быстро понимают, что верить никому нельзя и дело намного запутаннее, чем может показаться.

Сериал основан на израильском проекте "Под чужим флагом" — в Израиле весной выйдет уже третий сезон этого сериала.





Ноа Эммерих и Ума Турман в сериале "Под подозрением"

"Джек Ричер" (Reacher)Когда: 4 февраляГде: Amazon Prime Video

Боевик, снятый по серии романов-бестселлеров писателя Ли Чайлда о бывшем майоре военной полиции Джеке Ричере. Ранее книги уже были экранизированы, главного героя в фильмах 2012 и 2016 годов играл Том Круз.

В восьмисерийной ленте роль Ричера досталась гораздо более "масштабному" и мускулистому, чем Круз, Алану Ричсону. При этом сериал более приближен к книжному оригиналу, а сам Чайлд консультировал создателей проекта. Теперь писатель полностью доволен выбором исполнителя главной роли, ведь ранее он указывал на то, что Том Круз хоть и отличный актер, все же не очень-то напоминает внешне героя его книг. В романах Джек Ричер описан как двухметровый здоровяк с ладонями "размером с тарелки". Напомним, что рост Круза — около 170 см. Алан Ричсон, рост которого составляет 193 см, в этом отношении явно ближе к персонажу.

Первый сезон повествует о том, как арестованный по подозрению в убийстве Ричер вынужден доказывать свою невиновность и принимается сам искать преступника.





Алан Ричсон в сериале "Джек Ричер"

"Изобретая Анну" (Inventing Anna)Когда: 11 февраля Где: Netflix

Одна из самых многообещающих премьер зимы — мини-сериал Netflix, тоже снятый по мотивам реальных событий. Эту историю вы наверняка слышали, она широко освещалась прессой: мошеннице Анне Сорокиной удалось обмануть множество представителей нью-йоркской элиты, сойдя за "свою". Родители девушки когда-то эмигрировали из России в Германию, еще через несколько лет Анна перебралась в США. Она представлялась богатой немецкой наследницей, заводила связи в высших кругах, за счет своих новых друзей ела в лучших ресторанах и жила в дорогих отелях, путешествовала, посещала светские мероприятия, а еще брала в банках кредиты, которые и не думала возвращать. В итоге ущерб от действий "Анны Делви" был оценен в сотни тысяч долларов. Девушка оказалась в тюрьме, откуда вышла в феврале этого года.

За экранизацию истории Анна Сорокина получила от Netflix более 300 тысяч долларов. Основная часть денег пошла на выплаты компенсаций пострадавшим в результате ее махинаций.

В сериале "Изобретая Анну" главную роль сыграла Джулия Гарнер ("Озарк", "Хорошо быть тихоней"). Шоураннером выступила Шонда Раймс, ответственная за успех "Бриджертонов" и "Анатомии страсти".





Джулия Гарнер в сериале "Изобретая Анну"

"Острые козырьки" (Peaky Blinders) Когда: начало 2022 года Где: BBC One

Создатели сериала "Острые козырьки" пока сохраняют интригу и не раскрывают большого количества подробностей шестого сезона. До сих пор не объявлена даже точная дата премьеры, говорится только о том, что это произойдет в начале 2022 года (пресса предполагает, что в феврале). Новый сезон станет последним, однако продюсеры шоу уже намекали на "продолжение истории в иной форме" — вполне вероятно, под этим подразумеваются планы снять полнометражный спин-офф.

Пока же фанаты сериала видели лишь короткий тизер шестого сезона, где появляются Киллиан Мерфи и Том Харди. О сюжете известно следующее: события будут происходить в 1934 году, а темой станет (как и в прошлом сезоне) распространение фашизма. Внимание зрителей будет вновь сосредоточено на банде Шелби, на этот раз она будет противостоять нацистам. Лидера британских фашистов сыграет Сэм Клафлин.





Киллиан Мерфи в сериале "Острые козырьки"Маргарита Дорошевич