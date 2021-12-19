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День святителя Николая Чудотворца 19 декабря 2021 года

День святителя Николая Чудотворца 19 декабря 2021 года

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в православии. 19 декабря — день, посвященный его наследию и памяти о его деяниях. Пришла пора узнать подробнее о жизни святого.


Сегодня отмечается день смерти святого. Во всех православных храмах мира будет проходить торжественная служба. Постарайтесь сегодня посетить ее, а также исповедаться о грехах и причаститься.

Почему этот праздник так важен

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к истории. Святой Николай родился в 3 веке в городе Патаре. Его родители были правоверными христианами. Он с самого раннего детства соблюдал пост и отказывался от удовольствий в угоду духовному развитию. В итоге он стал монахом.

После смерти родителей он распорядился отдать беднякам свое наследство, после чего отправился назад в родной город. Позднее он стал священником, а потом и епископом. Много бед он повидал на своем веку. Он сидел в тюрьме во время гонений на христиан, но вышел на свободу. Был участником первого вселенского собора в 325 году, внес огромный вклад в развитие христианства.

При жизни он сотворил множество чудес, за что и получил свое имя. Он спасал людей даже после своей смерти, приходя к ним во сне и давая наставления. Известной историей является рассказ о явлении Чудотворца торговцу во сне, в котором святой Николай попросил его отвезти хлеб в его родной город, чтобы спасти людей от голода. Когда торговец проснулся, в его руке были три золотые монеты. Он отвез хлеб, куда требовалось, и рассказал людям о чуде.


Приметы на 19 декабря

В день памяти Николая ни в коем случае нельзя отказываться от помощи нуждающимся. Церковнослужители советуют помогать близким и незнакомым людям. Благословение получат те, кто подарит окружающим тепло и любовь. Это день, когда не стоит проявлять эгоизм.

Сегодня не стоит ссориться с близкими. Говорят, если в день памяти святого Николая Чудотворца ругаться и проявлять негатив, можно навлечь на себя и на свою семью беду.

Не бойтесь загадывать желания в этот день. Если они будут светлыми и добрыми, святой Николай поможет их скорее воплотить в жизнь.

Сегодня нельзя никого ругать — ни напрямую, ни в мыслях. Будьте добрыми и великодушными. Научитесь прощать и просить прощения.

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По материалам: dailyhoro.ru

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