Девушка подверглась сексуальным домогательствам в виртуальной реальности, говорит что её «облапали без согласия» — новая проблема современного мира

Horizon Worlds – сеть виртуальной реальности, разработанная компанией Мета. Это уникальная площадка, где позволяющая поделить жизнь на двое – на реальную и виртуальную.

В виртуальной реальности можно учиться, работать, развлекаться. Не так давно тестировщица сервиса рассказала о том, что ее нагло ощупали аватар. По мнению девушки – это настоящее сексуальное домогательство.

Такое поведение аватара нельзя считать нормальным. Сексуальные домогательства нередко встречаются в интернете, но здесь речь идет скорей о психологическом давлении.

Но пребывание в виртуальной реальности – это нечто другое, здесь можно ощущать, все что происходит.





«Меня трогали за интимные места, а когда я рассказала об этом, нашлись пользователи, которые положительно оценили такую выходку» – рассказала женщина.





Внутри компании было проведение расследование и предложили тестировщице использовать такой полезный инструмент, как «безопасность».

Условно, это работает как купол, который прикрывает аватара и делает его невидимым для стальных обитателей виртуальной сети. В результат тестировщик может показывать себя только в случае необходимости.