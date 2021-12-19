Диана Арбенина высказалась о творчестве Ольги Бузовой

Певица Диана Арбенина, как оказалось, следит за творчеством Ольги Бузовой. Оказалось, что Арбенина в курсе того, что делает Ольга на сцене и прекрасно воспринимает ее творчество. «Я видела клип Оли Бузовой от начала до конца. Он был очень розовый, одна из последних песен. Вообще отлично отношусь к творчеству», — призналась рокерша в беседе со «Сберзвуком». Нельзя не заметить, что 47-летняя Диана в последнее время несколько потеплела к поп-музыке и светским тусовкам. Ее нередко можно заметить на мероприятиях, где собираются отечественные знаменитости и звезда прекрасно себя там чувствует. Хотя раньше ходили слухи, что между рокерами и поп-артистами серьезный конфликт.Ольга Бузова Отметим, что Ольгу Бузову хвалят многие: певица Валерия, Филипп Киркоров и другие не менее известные коллеги по цеху. Несмотря на скромные вокальные данные, она берет упорством и небывалым трудолюбием — после развода с Дмитрием Тарасовым она стала не только ведущей, но и певицей, а недавно и актрисой. Скандальный спектакль «Чудесный грузин» до сих пор обсуждают СМИ, а роль Ольги подверглась небывалой критике как со стороны профессионалов, так и со стороны поклонников. После прихода в театр Владимира Кехмана, спектакль убрала из репертуарной сетки, а худрук МХАТа Эдуард Бояков написал заявление об увольнении. Недавно он дал интервью, что вскоре возглавит новый театр, где будет играть Ольга.