Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Диана Арбенина высказалась о творчестве Ольги Бузовой

Диана Арбенина высказалась о творчестве Ольги Бузовой
Певица Диана Арбенина, как оказалось, следит за творчеством Ольги Бузовой. Оказалось, что Арбенина в курсе того, что делает Ольга на сцене и прекрасно воспринимает ее творчество. «Я видела клип Оли Бузовой от начала до конца. Он был очень розовый, одна из последних песен. Вообще отлично отношусь к творчеству», — призналась рокерша в беседе со «Сберзвуком». Нельзя не заметить, что 47-летняя Диана в последнее время несколько потеплела к поп-музыке и светским тусовкам. Ее нередко можно заметить на мероприятиях, где собираются отечественные знаменитости и звезда прекрасно себя там чувствует. Хотя раньше ходили слухи, что между рокерами и поп-артистами серьезный конфликт.
Ольга Бузова Отметим, что Ольгу Бузову хвалят многие: певица Валерия, Филипп Киркоров и другие не менее известные коллеги по цеху. Несмотря на скромные вокальные данные, она берет упорством и небывалым трудолюбием — после развода с Дмитрием Тарасовым она стала не только ведущей, но и певицей, а недавно и актрисой. Скандальный спектакль «Чудесный грузин» до сих пор обсуждают СМИ, а роль Ольги подверглась небывалой критике как со стороны профессионалов, так и со стороны поклонников. После прихода в театр Владимира Кехмана, спектакль убрала из репертуарной сетки, а худрук МХАТа Эдуард Бояков написал заявление об увольнении. Недавно он дал интервью, что вскоре возглавит новый театр, где будет играть Ольга.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Рэй Далио назвал фиатные деньги «мусором» и раскрыл инвестиции в Ethereum
Рэй Далио назвал фиатные деньги «мусором» и раскрыл инвестиции в
Татьяна Навка высказалась о несправедливом отношении судей к своей дочери
Татьяна Навка высказалась о несправедливом отношении судей к своей
Мария Кожевникова показала «даму сердца» среднего сына
Мария Кожевникова показала «даму сердца» среднего сына
Юлия Савичева поделилась милым фото дочки
Юлия Савичева поделилась милым фото дочки
Диана Арбенина высказалась о творчестве Ольги Бузовой
Диана Арбенина высказалась о творчестве Ольги Бузовой
Алина Кабаева очаровала поклонников на новых фото
Алина Кабаева очаровала поклонников на новых фото
Елена Проклова высказалась о дочери Маши Распутиной
Елена Проклова высказалась о дочери Маши Распутиной
Полнолуние 19 декабря 2021 года: что можно делать, а что нельзя
Полнолуние 19 декабря 2021 года: что можно делать, а что нельзя
Иркутянка Юлия Кошкина одержала очередную победу в шоу «Голос»
Иркутянка Юлия Кошкина одержала очередную победу в шоу «Голос»
В 2022 году в посёлке Усть-Ордынском завершится двадцатилетняя стройка Дома спорта
В 2022 году в посёлке Усть-Ордынском завершится двадцатилетняя
19 декабря Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения
19 декабря Байкальский Дед Мороз отмечает день рождения
Телеканал National Geographic установил рамку-инсталляцию в бухте Ая
Телеканал National Geographic установил рамку-инсталляцию в бухте Ая

Топ на сегодня

Напоминаем: бесплатно эти 35 демо-версий будут доступны на Xbox еще 2 дня
Напоминаем: бесплатно эти 35 демо-версий будут доступны на Xbox еще 2
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки тысяч долларов
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки
Тимур Батрутдинов с тяжелым поражением легких попал в больницу
Тимур Батрутдинов с тяжелым поражением легких попал в больницу
MicroStrategy рассмотрит возможность выхода на рынок криптокредитования
MicroStrategy рассмотрит возможность выхода на рынок
Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а Anchorage оценили в $3 млрд
Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а

Еще по теме

«Ущербная Клава Кока»: Арбенина раскритиковала «Муз-ТВ»
Диана Арбенина объяснила, почему не пишет песни
«Думали, что хуже уже не будет»: Ольга Бузова поразила Сеть развратным поздравлением с Новым годом
Арбенину после сердечного приступа засняли целующейся с участником "Замуж за Бузову"