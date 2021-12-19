Для малых предприятий хотят ввести экспериментальный налоговый режим

00:47 Автор: Анна Шушкина

Законопроект: № 20281-8

В четырёх регионах России могут ввести экспериментальные налоговые режимы для предприятий с годовой выручкой до 60 миллионов рублей и количеством наёмных сотрудников до 5 человек. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Нормы разработаны Правительством во исполнение указа президента. В порядке эксперимента предлагается ввести новый налоговый режим в виде Автоматизированной упрощённой системы налогообложения.

Провести эксперимент планируют с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2027 года — в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. Льготы введут для предприятий, на которых работают не более 5 наёмных работников и годовая выручка которых не превышает 60 миллионов рублей.

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Такие компании должны освободить от подачи отчётности в налоговые органы и в государственные внебюджетные фонды. Расчёт налоговых обязательств за этих налогоплательщиков будут осуществлять налоговики на основании имеющихся у них информации и документов, которые они будут получать от самой компании, а также на основании данных кредитных организаций, где будет открыт счёт налогоплательщика. При этом, они будут платить налоги в 8 процентов от дохода или в 20 процентов от разницы между доходами и расходами. Такие компании хотят освободить от пенсионных взносов и взносов по ОМС. В Фонд социального страхования они будут уплачивать только взносы по травматизму.

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