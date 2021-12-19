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Для выхода в свет и домашнего уюта: смотрим новые праздничные лукбуки Ulyana Sergeenko, Vika Gazinskaya и других брендов

Для выхода в свет и домашнего уюта: смотрим новые праздничные лукбуки Ulyana Sergeenko, Vika Gazinskaya и других брендов

Продолжаем готовиться к праздникам и рассматриваем новую порцию капсульных новогодних коллекций. На этот раз не только для вечеринок, но и для уютных семейных посиделок, прогулок на природе или походов на каток.

1.Ulyana Sergeenko

Перед праздничным сезоном бренд представил новую коллекцию вечерних нарядов, в которую вошли мини-платья с кружевными вставками, миди-платья из крепа и бархата, корсетные платья из жаккарда с высоким разрезом, бархатные жакеты и многое другое. Внимание на себя обращают и аксессуары, например, плотные блестящие чулки и темные очки с подвеской в виде хрустальной капли.

Красное мини-платье обойдется в 310 тысяч рублей, мини-платье из бархата — в 250 тысяч рублей, а длинное платье из крепа с разрезом — в 335 тысяч рублей.


Ulyana Sergeenko











2.Vika Gazinskaya

К праздникам дизайнер Вика Газинская выпустила капсульную коллекцию специально для ЦУМа, куда вошли обновленные вариации ее фирменных трикотажных костюмов и свитеров с узорами. Свитер стоит 56 100 рублей, юбка — 47 790 рублей.


Vika Gazinskaya







3.Arket

В лукбуке праздничной коллекции бренда, который недавно появился в России, сделали акцент на единении с родными и близкими в спокойной домашней атмосфере. Вечеринками предлагают не увлекаться, а посвятить долгие выходные прогулкам и семейным посиделкам. Впрочем, кроме пижам и теплых пуловеров найти в коллекции можно и более формальные образы для новогодних праздников — так что успеть можно все.

Платье на бретельках обойдется в 8 900 рублей, сумка из искусственного меха стоит 6 900 рублей, цены на пуховики стартуют от 14 тысяч рублей.


Arket











4.To Be Blossom

В этом декабре все говорят о долгожданном продолжении "Секса в большом городе" — бурно обсуждают и саму премьеру, и сопутствующие ей скандалы. Но если для вас главным в этом сериале всегда была именно мода, то обратите внимание на новую коллекцию российского бренда — там к праздникам выпустили капсулу, вдохновленную стилем главных героинь. Черное облегающее платье (10 990 рублей) пришлось бы по вкусу Шарлотте, ну а блестящий жакет (12 990 рублей) и плиссированную юбку (9 990 рублей) не упустила бы Кэрри.


To Be Blossom









Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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