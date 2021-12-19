Дженнифер Лопес поддержала Бена Аффлека, которого критикуют за слова о "несчастливом" браке с Дженнифер Гарнер

Вадим Карасев

Дженнифер Лопес выступила с поддержкой своего возлюбленного Бена Аффлека, на которого обрушилась волна критики после его слов о том, что в браке с бывшей супругой Дженнифер Гарнер он был несчастлив, и что из-за этого обострились его проблемы с алкоголем.

Поначалу Лопес, с которой актер возобновил отношения после 17-летнего перерыва, никак не комментировала ситуацию. Но после того, как в прессе стали писать, что она якобы злится на Аффлека, 52-летняя певица и актриса решила нарушить молчание.

Это вовсе не то, что я чувствую. Я бесконечно уважаю Бена как отца, как сородителя и как человека,

— сказала Лопес изданию PEOPLE.





О том, что одной из главных причин его алкоголизма стал несчастливый брак с Дженнифер Гарнер, Бен Аффлек сказал 13 декабря в интервью Говарду Стерну. Слова 49-летнего актера вызвали большой резонанс в обществе — его стали обвинять в том, что он винит в своих слабостях бывшую жену, которая, наоборот, оказывала ему огромную помощь в борьбе с алкоголизмом.

После шквала критики Бен пришел на шоу Джимми Киммела, где попытался объяснить, что его слова были вырваны из контекста.





Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

В браке с Гарнер Аффлек состоял десять лет. После развода пара осталась в хороших отношениях и продолжает вместе воспитывать троих детей: 16-летнюю Вайолет, 12-летнюю Серафину и 9-летнего Сэмюэля.

Ольга Петелина