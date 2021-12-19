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Екатерина Климова сводила на балет старших детей и удивила прическами сыновей

Екатерина Климова сводила на балет старших детей и удивила прическами сыновей
43-летняя актриса, Екатерина Климова вместе с дочерью и двумя сыновьями побывала в Большом театре на балете «Ромео и Джульетта». Екатерина Климова не только красивая и востребованная актриса, но и многодетная мама. У нее имеются две дочери и два сына, которых она родила в разных браках. Старшей дочери Елизавете, студентке МГУ - 19 лет, сыновьям Корнею и Матвею Петренко, 13 и 15 лет, а младшей дочери от Геллы Месхи —всего шесть лет. Екатерина Климова оставила младшую дочь дома, а троих старших детей взяла с собой в театр. Для похода на балет актриса выбрала трикотажное серое платье и «армейские» ботинки. Старшая дочь пришла в театр в черном и тоже трикотажном платье. Сыновья  предпочли уютные кардиганы и классические брюки, а их длинные волосы вызвали недоумение у поклонников.
Екатерина Климова с детьми «Вот было бы круто, если бы все родители наконец начали понимать своих детей, а дети научились бы прощать своих родителей», — отметила Екатерина. Поклонники откликнулись на публикацию актрисы. «А где мама-то? Я вижу толпу школьников, которые с классом пришли в театр», «Всегда с детьми😍», «Уверена, в Вашей семье почти всегда царит взаимопонимание, забота и любовь🙌Вы сегодня все в таком едином стиле 🔥😍», отметили подписчики актрисы.
Екатерина Климова с детьми Но некоторые пользователи обратили особое внимание на длинные волосы сыновей актрисы: «Семья у вас классная. Вас обожаю. Детки хорошие. Но почему мальчики такие заросшие?», «Все клево🔥, но мальчики должны быть мальчиками, с такой шевелюрой. Так можно сзади, что и девка решить😂», «Что так все обрасли. Парикмахерские не работают?»
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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