Елена Проклова высказалась о дочери Маши Распутиной

Дочка певицы Маши Распутиной выросла избалованной девушкой. У исполнительницы хита «Играй, музыкант!» напряженные отношения с 21-летней дочерью Марией Захаровой. Звезда 90-х считает девушку очень избалованной. Сейчас звездная наследница нигде не учится и предпочитает проводить время в компании друзей. «Кто-то может быть в первом классе зрелым, а есть люди и в 30 лет — еще дети. У Маши заторможение немножко. Она такая вольная, бунтарка. Пацанка-бунтарка, которая всё не воспринимает, никого не уважает, у нее нет авторитетов», — пожаловалась Распутина. Дочь поп-звезды уже около года живет в гостевом доме на территории участка родителей. Туда после очередной ссоры ее отправил с вещами отец. Родители в течение двух лет платили за обучение Марии, а затем узнали, что она не была ни на одной лекции. В эфире шоу Андрея Малахова дочь певицы призналась, что подвергалась домогательствам со стороны своего взрослого брата Романа Захарова, когда ей было 17 лет. Елена Проклова выступила в поддержку Распутиной и Марии.Елена Проклова «17 лет — уязвимый возраст. В этом возрасте хочется всё, ко всему душа открыта. Только мать может дочь в этом смысле поддержать, обнять и помочь ей с этим справиться», — пояснила артистка, которая и сама в юном возрасте стала жертвой сексуальных домогательств. При этом Елена уверяет, что очень важно разговаривать с детьми и пытаться их понять. «Ошибки может делать абсолютно каждый. Главное — донести до девочки, что ошибка, сделанная один раз, — это ошибка, а ошибка, сделанная дважды, — это поступок. Кто не ошибается в 17 лет?» — поделилась Елена Проклова в эфире шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Сама Распутина считает, что Роман Захаров своим поведение пытается заставить отца вернуться к его матери. Избранник артистки по-прежнему официально женат на женщине по имени Елена, хотя и не живет с ней уже 23 года. У поп-звезды есть старшая дочь, 38-летняя Лидия, страдающая психологическим заболеванием. Она часто лечится в клинике, а когда бывает дома, то Мария всячески вредит сестре, заставляя ее плакать. «У Лиды с разумом всё в порядке. Но у нее от волнения наступает депрессия, она слышит голоса. Она хочет уйти. Она вообще не любит людей, находиться на людях. Ей тяжело, хочется убежать. Два-три человека — и больше не надо», — рассказала о дочери Маша Распутина.