Финская биатлонистка лишилась чемпионского титула из-за россиянки

Вадим Карасев

Международный союз биатлонистов (IBU) произвел перерасчет очков в общем зачете Кубка мира сезона 2013/14 в связи с расследованием дела российской биатлонистки Ольги Зайцевой. По итогам пересчета финская спортсменка Кайса Мякяряйнен лишилась "хрустального глобуса", сообщил спортивный директор IBU Феликс Биттерлинг.

"Решение окончательное. Кайса опустилась на второе место, а Тура Бергер поднялась на первую строчку. Бергер теперь официально является победителем Кубка мира в общем зачете. Нам очень жаль, потому что прошло так много лет", - цитирует Биттерлинга Yle.

Он добавил, что в ближайшее время IBU будет обсуждать вопрос о присуждении "хрустального глобуса" сразу двум спортсменкам.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Зайцеву серебряной медали Олимпиады-2014 и пожизненно отстранил от участия в Играх. IBU также провел перерасчет результатов соревнований с участием россиянки, состоявшихся после сочинской Олимпиады. В частности, на нескольких этапах Кубка мира Зайцева финишировала быстрее Туры Бергер, и после аннулирования результатов россиянки норвежская биатлонистка получила больше очков и в итоге поднялась на первую строчку общего зачета.