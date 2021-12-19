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Game Pass в этом году больше не получит новых игр — эти 9 игр так и не вышли в подписке

Game Pass в этом году больше не получит новых игр — эти 9 игр так и не вышли в подписке


2021 год для подписки Xbox Game Pass можно считать окончательно завершенным, если не будет никаких неожиданных сюрпризов. На этой неделе более 10 игр пополнили подписку, среди которых были и ожидаемые проекты — вроде Mortal Kombat 11 или Firewatch. Плюс, к новогодним праздникам Microsoft добавила в подписку Game Pass сразу набор игр для детей.

Больше в этом году пополнять подписку Game Pass не планируют. Подразделение Xbox, игровые студии и издательства уходят на непродолжительные каникулы, связанные с рождественскими праздниками. В оставшиеся полторы недели до Нового Года ожидать большого количества игровых новинок не стоит — на следующей неделе выходит всего 5 новых проектов.

Отметим, что в 2021 году вышли не все игры, которые обещали добавить в Game Pass до конца года. Некоторые из проектов, которые так и не вышли в релиз на приставках Xbox и не появились в подписке Game Pass:



Anacrusis (игра выйдет 13 января 2022 года)



Roboquest



Dead Static Drive



As Dusk Falls



She Dreams Elsewhere



Crusader Kings III (Xbox Series X | S)



Bushiden



Chinatown Detective Agency



Signalis
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По материалам: newxboxone

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