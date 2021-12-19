Госдеп возмутился препятствованием России продлению статуса наблюдателя в ОЧЭС

Вадим Карасев

Россия пыталась препятствовать продлению статуса наблюдателя в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) для США, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Мы глубоко разочарованы действиями Российской Федерации по блокировке продления нашего статуса наблюдателя. Действия России противоречат заявленной ею цели дипломатическим путем снижать напряженность в регионе", - цитирует спикера Госдепа ТАСС.

Прайс пообещал, что Штаты продолжат взаимодействовать с союзниками в черноморском регионе с целью развития экономики, преодоления последствий изменения климата и внедрения инноваций для обеспечения энергетической безопасности.

Ранее СМИ сообщили о споре глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена на встрече в Стокгольме. Его темой стала Украина.