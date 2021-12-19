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Hades — первая игра в мире, которая получила престижную премию «Хьюго»

Hades — первая игра в мире, которая получила престижную премию «Хьюго»


Ежегодно в рамках Worldcon вручается англоязычная читательская литературная премия в области научной фантастики — премия «Хьюго». В 2021 году премию впервые решили выдавать, в том числе, игровым проектам. Как отмечают создатели премии, это связано с тем, что с 2020 года все большему количеству людей приходится выбирать именно видеоигры в качестве одного из оставшихся вариантов проведения досуга. И премия «Хьюго», присуждаемая видеоиграм, дает возможность отметить наиболее значимые проекты.

Hades стала первой игрой, которая получила премию «Хьюго» в истории. В качестве ее конкурентов выступали Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy 7 Remake, The Last of Us Part 2, Baseball и Spiritfarer. Но премия досталась именно проекту Hades, который летом этого года дебютировал, в том числе, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S — сразу в Game Pass.


Напомним, что Hades — это рогалик, который основан на древнегреческой мифологии. Играть в Hades предстоит за Загрея, который стремится покинуть подземное царство мертвых. Всего в игре более 30 персонажей, каждый из которых озвучен. Суммарно сценарий проекта составляет более 305 тысяч слов.

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По материалам: newxboxone

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