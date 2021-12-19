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Иркутянка Юлия Кошкина одержала очередную победу в шоу «Голос»

Иркутянка Юлия Кошкина снова стала победительницей очередного этапа шоу «Голос» на Первом канале и прошла в полуфинал. Вокалистка исполнила песню «Я любила сокола» о прощании девушки с возлюбленным, ушедшем на войну. Песню написали Наталья Маркина и Татьяна Куртукова в русской народной стилистике.

Конкурентами Юлии Кошкиной в четвертьфинале были два участника — Александр Волкодав и Виктор Кириллов. Сибирячка набрала больше всего зрительских голосов и продолжит борьбу за победу в команде Пелагеи.


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По материалам: irk

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