Иркутянка Юлия Кошкина одержала очередную победу в шоу «Голос»

Иркутянка Юлия Кошкина снова стала победительницей очередного этапа шоу «Голос» на Первом канале и прошла в полуфинал. Вокалистка исполнила песню «Я любила сокола» о прощании девушки с возлюбленным, ушедшем на войну. Песню написали Наталья Маркина и Татьяна Куртукова в русской народной стилистике.

Конкурентами Юлии Кошкиной в четвертьфинале были два участника — Александр Волкодав и Виктор Кириллов. Сибирячка набрала больше всего зрительских голосов и продолжит борьбу за победу в команде Пелагеи.



