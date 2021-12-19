Итоги недели: в МВФ призвали регулировать криптовалюты, а ФРС допустила три повышения ключевой ставки в 2022 году

В МВФ призвали выбрать регулирование вместо запрета криптовалют, ФРС перенесла сроки окончательного сворачивания программы выкупа активов с июня на март и другие события уходящей недели.

Котировки биткоина поднялись выше $47 000

На протяжении недели цена первой криптовалюты несколько раз опускалась ниже отметки $46 000.

На момент написания биткоин торгуется на уровне $47 400. Капитализация актива — $893 млрд, согласно CoinGecko.

График BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

На блоке #714 000 сеть биткоина достигла момента, когда осталось добыть 2,1 млн BTC или 10% от доступного объема эмиссии. Предполагается, что цифровое золото достигнет лимита приблизительно в 2140 году.

Лишь три криптовалюты из топ-10 по капитализации закрыли неделю в зеленой зоне: Solana (SOL) — +7,1%, Terra (LUNA) — +25,1%, Avalanche (AVAX) — +28,8%. Токен биткоин-биржи Binance потерял больше других — 5,3%.

Глава Kraken назвал снижение цены биткоина «возможностью для покупки»

Данные: CoinGecko.

Глава криптовалютной биржи Kraken Джесс Пауэлл допустил наступление новой криптозимы. Он отметил, что биткоин может упасть ниже $40 000 и это стоит воспринимать как «возможность для покупки».

По словам Пауэлла, рынок первой криптовалюты развивается циклично, причем отправными точками этих фаз являются халвинги. Предыдущее снижение вознаграждения майнеров произошло в мае 2020 года, следующее ожидается в марте 2024 года.

Несмотря на возможное приближение криптозимы, глава Kraken считает, что цена цифрового золота быстро восстановится, поскольку инвесторы начнут покупать активы.

«Думаю, многие люди рассматривают цены ниже $40 000 как возможность для покупки. Я лично покупал, когда несколько месяцев назад мы опустились почти до $30 000. Многие люди просто выжидают, чтобы вернуться на рынок по самым низким ценам», — сказал он.

Рэй Далио назвал биткоин «золотом для молодых»

Первая криптовалюта фактически выступает альтернативой золоту для молодого поколения. Блокчейн-революция неизбежна, но некоторые правительства могут объявить ее вне закона, заявил миллиардер Рэй Далио.

Основатель Bridgewater Associates призвал не держать лишь наличные деньги, которые «съедает инфляция», и для подстраховки сформировать «всепогодный» портфель. Он должен быть диверсифицирован по валютам, классам активов, странам и отраслям.

Определенную часть подобного портфеля может занимать биткоин. Далио сравнил его с золотом, «голубой фишкой» по отношению к фиату.

Миллиардер усомнился в том, что власти всех стран мира в итоге запретят первую криптовалюту. Он не нашел оснований ожидать ее включения в качестве резервного актива центробанками и крупными корпорациями.

Далио назвал фиатные деньги проблемным активом и худшей инвестицией. Он также рассказал о покупке Ethereum, но не назвал точную сумму — «не очень много».

По словам миллиардера, он рассматривает криптовалюты в качестве альтернативных денег в условиях обесценивания традиционных валют в реальном выражении.

Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха» сети

Высокие комиссии в сети Ethereum являются «мерой успеха» и объясняются «болезнями роста». Такое мнение высказал соучредитель и CEO ConsenSys Джозеф Любин.

«Это боль роста — то, чего нельзя избежать. Когда новая технология становится успешной, всегда возникают проблемы с масштабированием. Так что, будь это циклы CPU, размер экрана или память, вы обычно обращаетесь к программистам, чтобы максимально расширить возможности технологии. И оказалось, что мы видим, как потребители по максимуму используют возможности блокчейна», — считает он.

По словам Любина, Ethereum 2.0 поможет сократить как транзакционные издержки, так и потребление энергии. Запуск второй итерации сети он ожидает во «втором, возможно, третьем квартале следующего года».

Любин также отметил, что проблему масштабируемости Ethereum уже устраняют за счет решений второго уровня.

В МВФ призвали выбрать регулирование вместо запрета криптовалют

В случае запрета криптовалют страны потеряют контроль над индустрией, поэтому следует придерживаться политики регулирования, а не репрессий. Об этом заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат на конференции NCAER.

По ее словам, невозможно запретить цифровые активы, поскольку пользователи этих инструментов попросту перейдут на офшорные биржи, на которые не распространяются те или иные правила.

«Сможете ли вы действительно сделать это [запретить криптовалюты], поскольку многие биржи являются офшорными и не подчиняются нормам конкретной страны», — сказала она.

Она подчеркнула, что «ни одно государство не сможет решить эту проблему в одиночку», поскольку трансграничные транзакции с криптовалютами практически невозможно контролировать.

Политик также заявила, что на данный момент цифровые активы не являются глобальной угрозой. Однако, по ее мнению, давать им статус легального платежного средства — большая ошибка.

ФРС допустила три повышения ключевой ставки в 2022 году из-за рисков инфляции

По итогам заседания 14-15 декабря ФРС перенесла сроки окончательного сворачивания программы выкупа активов с июня на март. Обновленные прогнозы предполагают по три повышения ключевой ставки в последующие два года.

Предыдущий прогноз в сентябре допускал только одно повышение в 2022 году и два — в 2023.

Объем сокращения покупки облигаций увеличили вдвое — с $15 млрд до $30 млрд.

Поводом для пересмотра позиции ФРС стало усиление инфляции, которая по итогам октября достигла максимума за 30 лет (6,2% в годовом выражении).

На декабрьском заседании Федрезерв отказался от трактовки усиления инфляционного давления как «временного». Комитет по операциям на открытом рынке повысил прогноз по инфляции — с 4,2% до 5,3% по итогам 2021 года и с 2,2% до 2,6% — в 2022.

Аксаков: майнинг лишен социальной значимости, а потому отрасль не нуждается в поддержке

Майнеры не нуждаются в поддержке отрасли, так как их деятельность не имеет социальной значимости, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Чиновник отметил, что этот сектор рынка и так зарабатывает «довольно приличные деньги»:

«Что они, сироты там какие-то или убогие? Зачем помогать майнингу? Вот зачем ему помогать? Цель какая? Что они, социально значимые продукты производят?».

Аксаков рассказал, что российские власти обсуждают различные варианты регулирования криптовалют — от полного запрета на их владение и покупку до легализации биткоин-бирж.

Он также отметил необходимость признать майнинг видом предпринимательства и предоставить майнерам электроэнергию по специальной цене для промышленных потребителей.

Швейцарский криптобанк SEBA выпустил обеспеченный золотом токен

Лицензированный криптовалютный банк SEBA из Швейцарии объявил о выпуске обеспеченного физическим золотом токена.

Согласно заявлению, Gold Token позволит инвесторам владеть цифровой формой драгоценного металла с помощью «полностью регулируемого, экономичного и перспективного решения».

Инвесторы в любой момент смогут обменять токены на золото у партнерских аффинажных предприятий, избегая сборов за хранение и транспортировку.

В банке отметили, что Gold Token также может использоваться в качестве стейблкоина для торговли или средства сбережения, «защищая инвесторов от волатильности рынков».

Сервис DappRadar запустил токен RADAR и объявил о начале эирдропа

Аналитический сервис DappRadar, предоставляющий данные о децентрализованных приложениях (dapps), запустил токен RADAR на блокчейне Ethereum и объявил о начале эирдропа.

Разработчики позиционируют RADAR в качестве utility-токена и токена управления экосистемы проекта. Пользователи могут выносить предложения по улучшению сервиса и голосовать за них, выступать поставщиками ликвидности, а также оплачивать услуги на DappRadar.

Токены могут потребовать:

Пользователи, имеющие аккаунт на DappRadar с подключенным кошельком, которые взаимодействовали хотя бы с одним dapp на Ethereum за последние шесть месяцев. Приложение должно быть перечислено на портале. Такие адреса получат 8697 RADAR.

Любые пользователи, которые взаимодействовали хотя бы с одним dapp на Ethereum за последние шесть месяцев и не менее чем с 10 приложениями за все «время жизни» кошелька. Все приложения также должны быть перечислены на портале. Эти адреса получат 5798 RADAR.

Речь идет о ретроспективном эирдропе. Команда сервиса отметила, что хочет поощрить участников сообщества, которые активно использовали платформу «задолго до анонса каких-либо токенов».

Снапшот сети Ethereum выполнен 19 октября 2021 года.

Для получения токенов нужно заплатить комиссию в блокчейне. Вознаграждение на странице эирдропа необходимо затребовать до 14 марта 2022 года.

Совокупное предложение RADAR составило 10 млрд. Чуть более 25% токенов распределили среди участников команды проекта и акционеров, 24,75% отправили в казну сервиса, 10% выделили на первоначальный эирдроп, а оставшиеся 40% впоследствии достанутся сообществу.

В Goldman Sachs назвали блокчейн фундаментом будущей метавселенной

Аналитики Goldman Sachs заявили, что блокчейн станет фундаментом метавселенной, поскольку технология позволяет пользователям безопасно владеть цифровыми активами, перемещая их между различными платформами.

Специалисты инвестбанка назвали блокчейн «одной из самых разрушительных технологических тенденций» со времен появления интернета. По их мнению, распределенный реестр ляжет в основу метавселенной, поскольку он позволяет исключить центрального посредника.

«Мы считаем, что метавселенная, скорее всего, представит собой объединение различных 3D-пространств, между которыми регулярно перемещаются пользователи. Если товары или услуги не смогут следовать за своими бенефициарами, их ценность будет более ограниченной», — объяснили аналитики.

По мнению Goldman Sachs, блокчейн является единственной технологией, позволяющей однозначно идентифицировать любой виртуальный объект, независимо от центрального оператора.

«Эта способность идентифицировать объекты и затем отслеживать права собственности будет иметь решающее значение для функционирования метавселенной, когда она наконец материализуется», — говорится в отчете.

В целом аналитики выразили оптимизм касательно будущего технологии блокчейн, однако подчеркнули, что еще слишком рано строить вокруг нее какие-либо инвестиционные стратегии.

Владелец NFT случайно продал токен за 0,75 ETH вместо 75 ETH

Владелец невзаимозаменяемого токена (NFT) Bored Ape Yacht Club #3547 по имени Макс случайно продал его за 0,75 ETH ($2931) вместо планируемых 75 ETH ($293 100).

NFT купили сразу же. Покупатель заплатил дополнительные 8,5 ETH (около $33 300) за ускорение сделки.

30 мая 2021 года Макс приобрел Bored Ape Yacht Club #3547 за 1 ETH.

Подросток из Австралии инвестировал в биткоин и стал миллионером в 18 лет

Австралиец Сэмюэл Снелл еще в школе увлекся инвестициями в криптовалюты и к 18 годам заработал свой первый миллион. По словам подростка, изначально он встретил непонимание со стороны взрослых:

«Я заинтересовался [биткоином и Ethereum] в 2014 году. Тогда мои учителя советовали прекратить тратить время на криптовалюту».

Однако уже в 17 лет Снелл купил свой первый автомобиль Mercedes Benz. Год спустя он смог позволить себе вторую машину G-Wagen за $350 000 и покрытые бриллиантами дизайнерские часы Rolex.

Сейчас Сэмюэл Снелл является соучредителем сообщества Crypto Gods, которое, по его утверждению, считается крупнейшей частной криптокомпанией в стране. В рамках проекта подросток проводит инвестиционные курсы для 3000 клиентов.

Что еще почитать и посмотреть

https://forklog.com/forklog-podarit-tri-vr-garnitury-quest-2-nuzhno-vsego-lish-projti-kvest/

Алгоритмические стейблкоины — относительно новое явление на рынке криптовалют. Это альтернатива проверенным временем централизованным активам вроде USDT и USDC.

ForkLog разобрался в особенностях технологий различных стейблкоинов, сопоставив их сильные и слабые стороны.

В традиционных дайджестах мы собрали главные события за неделю в сферах кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Наиболее значимые новости за последнее время из сектора венчурных инвестиций предлагаем вспомнить с нашим «Вестником институционала».