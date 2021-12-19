Из-за нехватки Xbox Series X на турнире по Halo пришлось использовать девкиты





Купить игровую приставку Xbox Series X в мире очень сложно. Повсеместно сохраняется ее дефицит, часто в соцсетях появляются жалобы даже от звезд или известных сотрудников игровой индустрии, которые не могут приобрести консоль нового поколения от Microsoft. Нехватка консолей привела к тому, что Microsoft даже не может предоставить их достаточное количество на официальный турнир по Halo.

Начался новый сезон Halo Championship Series, с призовым фондом в $ 250 000. Для участников турнира не нашлось достаточного количества Xbox Series X, чтобы они могли играть на них. Перед началом турнира руководитель киберспортивного направления 343 Indudstries Тахир Хасанджекич объявил в Твиттере, что некоторым игрокам придется использовать комплекты для разработчиков, работающие в розничном режиме. По его словам, причина — это «Нехватка в глобальной цепочке поставок». В целом, девкиты ничем не отличаются от обычных приставок Xbox Series X, только «выглядят немного по другому», как сообщил Тахир.

Heads up open bracket players - you'll be playing this weekend on Series X development consoles. They're functionally identical and will be operating in "Retail" mode so it's the exact same experience, they just look a little different.



Why? Global supply chain shortage is real. — Tashi (@Tashi343i) December 15, 2021



Напомним, что Microsoft не может справиться с дефицитом Xbox Series X из-за глобального дефицита полупроводников.