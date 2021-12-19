Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Из-за нехватки Xbox Series X на турнире по Halo пришлось использовать девкиты

Из-за нехватки Xbox Series X на турнире по Halo пришлось использовать девкиты


Купить игровую приставку Xbox Series X в мире очень сложно. Повсеместно сохраняется ее дефицит, часто в соцсетях появляются жалобы даже от звезд или известных сотрудников игровой индустрии, которые не могут приобрести консоль нового поколения от Microsoft. Нехватка консолей привела к тому, что Microsoft даже не может предоставить их достаточное количество на официальный турнир по Halo.

Начался новый сезон Halo Championship Series, с призовым фондом в $ 250 000. Для участников турнира не нашлось достаточного количества Xbox Series X, чтобы они могли играть на них. Перед началом турнира руководитель киберспортивного направления 343 Indudstries Тахир Хасанджекич объявил в Твиттере, что некоторым игрокам придется использовать комплекты для разработчиков, работающие в розничном режиме. По его словам, причина — это «Нехватка в глобальной цепочке поставок». В целом, девкиты ничем не отличаются от обычных приставок Xbox Series X, только «выглядят немного по другому», как сообщил Тахир.


Напомним, что Microsoft не может справиться с дефицитом Xbox Series X из-за глобального дефицита полупроводников.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Из-за нехватки Xbox Series X на турнире по Halo пришлось использовать девкиты
Из-за нехватки Xbox Series X на турнире по Halo пришлось использовать
Hades — первая игра в мире, которая получила престижную премию «Хьюго»
Hades — первая игра в мире, которая получила престижную премию «Хьюго»
Для выхода в свет и домашнего уюта: смотрим новые праздничные лукбуки Ulyana Sergeenko, Vika Gazinskaya и других брендов
Для выхода в свет и домашнего уюта: смотрим новые праздничные лукбуки
Блогер отправил бывшего чемпиона UFC в нокаут
Блогер отправил бывшего чемпиона UFC в нокаут
Adidas продала NFT в коллаборации с Bored Ape Yacht Club на $23,5 млн
Adidas продала NFT в коллаборации с Bored Ape Yacht Club на $23,5 млн
Open AI разрешила модифицировать GPT-3, нейросеть «оживила» детские рисунки и другие новости из мира ИИ
Open AI разрешила модифицировать GPT-3, нейросеть «оживила» детские
Почти сутки пять домов на Байкальской оставались без холодной воды из-за аварии
Почти сутки пять домов на Байкальской оставались без холодной воды
20-летняя девушка погибла при столкновении иномарки с КамАЗом в Усольском районе
20-летняя девушка погибла при столкновении иномарки с КамАЗом в
Житель Зимы предстанет перед судом за сожжение бывшей тещи
Житель Зимы предстанет перед судом за сожжение бывшей тещи
Скончался бывший заместитель мэра Иркутска Евгений Дроков
Скончался бывший заместитель мэра Иркутска Евгений Дроков
За сутки в Иркутской области зафиксировали 583 новых случая COVID-19
За сутки в Иркутской области зафиксировали 583 новых случая COVID-19
В Ангарске водитель автобуса сбил семилетнего мальчика
В Ангарске водитель автобуса сбил семилетнего мальчика

Топ на сегодня

Напоминаем: бесплатно эти 35 демо-версий будут доступны на Xbox еще 2 дня
Напоминаем: бесплатно эти 35 демо-версий будут доступны на Xbox еще 2
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки тысяч долларов
Сын Мадонны Рокко Ричи стал художником и продает картины за десятки
Тимур Батрутдинов с тяжелым поражением легких попал в больницу
Тимур Батрутдинов с тяжелым поражением легких попал в больницу
MicroStrategy рассмотрит возможность выхода на рынок криптокредитования
MicroStrategy рассмотрит возможность выхода на рынок
Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а Anchorage оценили в $3 млрд
Вестник институционала: NYDIG привлекла рекордные $1 млрд, а

Еще по теме

Как выглядит кампания Halo Infinite на Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X | S
На лимитированной Xbox Series X в стиле Halo Infinite нашли секрет
Первое видео распаковки лимитированной версии Xbox Series X Halo Infinite
Распаковка Xbox Series X Halo Infinite Limited Edition от IGN