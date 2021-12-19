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Эксперты объяснили, зачем Пекин активизировал авианосные учения

Эксперты объяснили, зачем Пекин активизировал авианосные учения

10:23  Автор: Иван Антонов, Пекин



Второй за год выход китайского авианосца «Ляонин» в Тихий океан надо рассматривать как часть общей стратегии Пекина по расширению возможностей для контроля за океанской зоной. Об этом свидетельствуют результаты опроса китайских экспертов, пишет The Paper.  

Авианосцы — это средства дальнего радиуса действия, естественной средой для них является океан. Китайские корабли этого типа не исключение, поэтому в будущем они также будут нести службу в мировом океане. Для этого необходима советующая подготовка, которая проводится сейчас, считает специалист в военно-морской сфере Ван Юньфэй.

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Эксперты обратили внимание, что в этот раз «Ляонин» выдвинулся в открытый океан с относительно небольшим количеством кораблей сопровождения. По одной из версий это может быть связано с тем, что главная цель нынешних манёвров — отработка действий палубной авиации, а для этого не нужен большой эскорт, предположил специалист в области вооружений Хань Дун.

Особо отмечается, что это уже второй выход «Ляонина» на океанские просторы в этом году — в апреле он  уже тренировался в Тихом океане в сопровождении группы из пяти военных кораблей. Тогда, согласно официальному сообщению, главной целью манёвров была проверка боеготовности военно-морских сил защитить безопасность и суверенитет Китая.


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Второй за год выход авианосца в открытый океан для учений, является достаточно редким явлением. Это может свидетельствовать о форсированной подготовке Пекина к переходу на новый этап расширения своего присутствия в водах мирового океана, отметил Ван Юньфэй.

Не исключено, что уже в ближайшем будущем мы сможем увидеть выход в открытый океан сразу двух авианосцев: «Ляонина» и вставшего в строй в декабре 2019 года «Шаньдуна». Это повысит эффективность отработки взаимодействия между ними и другими судами в обстановке, приближенной к реальной, предположил специалист.



#международные отношения #Китай


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По материалам: pnp.ru

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