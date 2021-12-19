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Эти игры выйдут на Xbox на следующей неделе – 21-24 декабря

Эти игры выйдут на Xbox на следующей неделе – 21-24 декабря


Завершается игровой год, и в последние дни перед праздниками, традиционно, выходит мало игровых новинок. Большинство проектов, которые разработчики запланировали к релизу на 2021 год, уже выпущены. И на следующей «игровой неделе», с 21 по 24 декабря, на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоится релиз всего 5 игр, вот их список:



Lacuna (21 декабря)



Winter Sports Games 4K Edition (21 декабря)



In My Shadow (22 декабря)



Tunnel Of Doom (24 декабря)



Vegas Tales (24 декабря)

Отметим, что новые проект в Game Pass в релизу на следующей неделе не запланированы.

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По материалам: newxboxone

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