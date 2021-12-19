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Юлия Савичева поделилась милым фото дочки

Юлия Савичева поделилась милым фото дочки
34-летняя певица Юлия Савичева очень соскучилась по своей дочери и готовит для нее подарки к Новому году. Участница «Евровидения-2004» на протяжении семи лет счастлива в браке с музыкантом Александром Аршиновым. У супругов есть дочь Анна, она живет в Португалии вместе с родителями мужа звезды. Юлия с мужем решили, что теплый климат гораздо лучше подходит девочке. У певицы возникли проблемы с документами: она до сих пор не может получить визу в Португалию, чтобы наконец воссоединиться с девочкой. Зато Александру это удалось — и сейчас он находится рядом с Анной. Савичева старается сохранять хорошее расположение духа и искренне верит, что скоро всё же сделает документы. Артистка показала новое фото малышки: очаровательная девочка с распущенными волосами и бездонными голубыми глазами широко улыбается, глядя прямо в камеру. «Сегодня Аня вместе с папой украшали ёлочку. Они до сих пор вместе в Португалии. Готовятся к празднику. Дочь сегодня рассказала, что оставила для Деда Мороза на камине вкусняшки, задабривает, чтобы он все подарочки принес вовремя и по списку. Дед Мороз точно постарается», — сообщила Юлия.
Дочка Юлии Савичевой «Хорошенькая до чего!» — первой прокомментировала Лариса Долина. «Твоя доченька», «Какая красивая», «Милейший ребенок!», «Анечка, как же ты быстро растёшь», «Какая хорошенькая ваша доченька, Юлия», «Какая же Анечка уже взрослая и чудесная», «Чудо-девочка: мамина и папина!» — обсуждают фолловеры.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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