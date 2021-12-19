Как автомобильные дилеры увеличивают цены авто в полтора раза за счёт бесполезного хлама и где предел жадности
Пост о том, что стоимость новых транспортных средств в последнее время увеличилась, была опубликовано на площадке Пикабу. Автор показал, каким образом продавцы наращивают цены на автомобили, устанавливая в них оборудование, которое не всегда необходимо конечному покупателю.
В результате даже бюджетные авто стоят столько, сколько не готовы отдать покупатели.
Lada Granta — 1 034 750 рублей (+ 440 000)
Так, «Лада Гранта» стала стоить намного дороже, чем год тому назад. Ее цена пересекла отметку в один миллион рублей. Ранее эта модель считалась самым доступным решением от отечественного бренда, а ее стоимость едва превышала отметку в пятьсот тысяч рублей.
Дилеры оправдывают такую стоимость наличием шумоизоляционных элементов и антикоррозийного слоя на кузове. Также в салон добавлены коврики, сигнализация и тонировка.
Lada Vesta — 1 578 000 рублей (+ 535 000)
Также подорожал флагман марки – «Веста», стоимость которой сегодня превышает полтора миллиона рублей. Это в 1.5 раз дороже, чем стоит модификация, представленная заводом. Здесь есть все та же шумка, антикоррозийная обработка кузова и другие, не всегда нужные дополнения.