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Как автомобильные дилеры увеличивают цены авто в полтора раза за счёт бесполезного хлама и где предел жадности

Как автомобильные дилеры увеличивают цены авто в полтора раза за счёт бесполезного хлама и где предел жадности

Пост о том, что стоимость новых транспортных средств в последнее время увеличилась, была опубликовано на площадке Пикабу. Автор показал, каким образом продавцы наращивают цены на автомобили, устанавливая в них оборудование, которое не всегда необходимо конечному покупателю.

В результате даже бюджетные авто стоят столько, сколько не готовы отдать покупатели.

Lada Granta — 1 034 750 рублей (+ 440 000)


Так, «Лада Гранта» стала стоить намного дороже, чем год тому назад. Ее цена пересекла отметку в один миллион рублей. Ранее эта модель считалась самым доступным решением от отечественного бренда, а ее стоимость едва превышала отметку в пятьсот тысяч рублей.

Дилеры оправдывают такую стоимость наличием шумоизоляционных элементов и антикоррозийного слоя на кузове. Также в салон добавлены коврики, сигнализация и тонировка.

Lada Vesta — 1 578 000 рублей (+ 535 000)


Также подорожал флагман марки – «Веста», стоимость которой сегодня превышает полтора миллиона рублей. Это в 1.5 раз дороже, чем стоит модификация, представленная заводом. Здесь есть все та же шумка, антикоррозийная обработка кузова и другие, не всегда нужные дополнения.


Volkswagen Polo — 1 788 000 рублей (+ 532 000)


Renault Kaptur — 2 298 057 рублей (+ 617 000)


Hyundai Creta — 2 364 990 рублей (+ 710 000)


Hyundai Sonata — 3 197 000 рублей (+ 690 000)


Skoda Kodiaq — 4 136 300 рублей (+ 1,4 млн)


# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

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