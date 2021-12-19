Киркоров раскрыл имя "подруги дней своих суровых", с которой он поцеловался в губы

Вадим Карасев

54-летний Филипп Киркоров сделал откровенное признание. Король российской эстрады назвал имя "подруги дней своих суровых", сообщает "СтарХит".

Накануне Филипп Киркоров заинтриговал своих поклонников, опубликовав на своей странице в инстаграме фото, на котором запечатлен его поцелуй с таинственной незнакомкой.



Впоследствии король российской эстрады удалил данный снимок, однако затем все же раскрыл имя женщины.

Как выяснилось, на снимке с артистом была изображена диджей Катя Гусева, на протяжении долгого времени состоящая с Киркоровом в теплых отношениях.

"Это моя Кэти Гусева. Она подруга дней моих суровых!" — заявил Филипп Киркоров в очередном выпуске "Вечернего Урганта" на Первом канале.

Сама Гусева ранее рассказывала о своих отношениях с Киркоровым. "Наш роман был в прошлом году, в этом же, как мне кажется, Филипп мне изменяет. Хотя по телефону два-три раза в неделю мы с ним общаемся стабильно, даже когда он на отдыхе. Я являюсь его любимым и официальным диджеем, человеком, который пишет все его ремиксы. И, открою вам тайну, с радостью бы пошла за него замуж, несмотря на разницу в возрасте. Он красивый, интеллигентный, заботливый, щедрый", - рассказала диджей.

Филипп Киркоров ранее поделился своими воспоминаниями о начале громкого романа с Аллой Пугачевой.



Начиналось все как мой каприз. Хочу жену Аллу Пугачеву! Но Алла Пугачева — великая женщина, а не статуэтка в череде наград. И наши отношения оказались совсем другой историей. И я, и она слишком поздно поняли, что это ошибка.

При этом Филипп Киркоров сделал неожиданное признание, высказавшись о любви. "А зачем она нужна? Я в любовь не верю. Ее нет. А потом, без любви гораздо проще. Мне эмоций на сцене хватает. Каждая песня — это эмоция", — заявил артист.

Сергей Соседов ранее поделился своими мыслями о браке Аллы Пугачевой с Филиппом Киркоровым.

"У меня спрашивают, счастлива была ли Алла, когда жила с Филиппом. Какое там, к черту, счастье? Они всегда ходили сами по себе. На публике — да: он при ней, она при нем. Но там не было никаких любовных отношений. Это же сразу видно!" — заявил Соседов.



Как писал NEWSTES, Филипп Киркоров ранее заявил, что всегда обеспечивает "всех парней".