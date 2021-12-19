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Кристина Асмус разгневала фанатов, рассказав о своей зарплате

Кристина Асмус разгневала фанатов, рассказав о своей зарплате
Актриса Кристина Асмус решила рассказать, сколько зарабатывает.   Артистка решила быть ближе к народу и объявила о своей нищенской зарплате, однако фанаты ее пристыдили. После развода с Гариком Харламовым Кристина Асмус работает не покладая рук. Девушка призналась, что это негативным образом отразилось на ее здоровье. Так, за ноябрь она несколько раз вызывала неотложку и даже легла в больницу. Однако у фанатов нет жалости к несчастной актрисе. По их мнению, Асмус сама виновата, ведь никто не заставляет ее пахать как Папа Карло. Подписчики считают, что такая успешная артистка могла бы и больше времени уделять отдыху. В комментариях посоветовали ей пить витамины, соблюдать режим и поддерживать иммунную систему.
Кристина Асмус Однако Асмус заверила публику, что деньги – это не главная ее цель. Так, в театре Ермоловой, где в основном она работает, ей платят грошовую зарплату. По словам актрисы, зарабатывает звезда всего лишь двадцать одну тысячу рублей. Столь откровенное признание вызвало шквал негатива. Никто не мог поверить, что актриса живет на такие копейки. «Не прибедняйтесь, вы уж точно не на зарплату в театре живете», – возмутились в комментариях. Напомним, что после развода Кристина прибрала к рукам загородный дом, в котором они жили с Гариком. Также ежемесячно Асмус получает 25% от зарплаты комика в качестве алиментов. Вряд ли кто-то думает, что Харламов нищенствует.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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