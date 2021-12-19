Ландшафтное проектирование – что это такое?

Роман Иванов

Ландшафтное проектирование подразумевает собой ряд предпроектных работ, которые необходимы для дальнейшего благоустройства территории участка. Предпроектные работы являются одним из ключевых этапов в подготовительном процессе создания уникального ландшафтного дизайна на площади жилого дома или дачи.

Данный этап ландшафтного проектирования является ключевым, поскольку именно на этом процессе собираются все пожелания заказчика (клиента), учитываются рельефные и территориальные особенности заданного участка, собирается вся необходимая информация об объекте, на котором будет происходить ландшафтное проектирование.

Ключевой этап предварительных проектных работ является связующим звеном между желаниями клиента и воплощением их в жизнь. Для того, чтобы специалисты смогли качественно выполнить заданную работу, ландшафтное проектирование делится на несколько небольших этапов: