Ландшафтное проектирование – что это такое?
Ландшафтное проектирование подразумевает собой ряд предпроектных работ, которые необходимы для дальнейшего благоустройства территории участка. Предпроектные работы являются одним из ключевых этапов в подготовительном процессе создания уникального ландшафтного дизайна на площади жилого дома или дачи.
Данный этап ландшафтного проектирования является ключевым, поскольку именно на этом процессе собираются все пожелания заказчика (клиента), учитываются рельефные и территориальные особенности заданного участка, собирается вся необходимая информация об объекте, на котором будет происходить ландшафтное проектирование.
Ключевой этап предварительных проектных работ является связующим звеном между желаниями клиента и воплощением их в жизнь. Для того, чтобы специалисты смогли качественно выполнить заданную работу, ландшафтное проектирование делится на несколько небольших этапов:
- Консультация. Как правило, подобного рода консультации осуществляются с выездом профессионала в сфере ландшафтного дизайнера на объект. В этом процессе она выясняет у заказчика все моменты, которые хочется видеть на участке и осматривает территорию. В этот момент формируется первозданная картинка готового сада.
- Фотофиксация. Поскольку для благоустройства и оформления ландшафтного дизайна сада клиента работает ни один человек, происходит фиксация участка в состоянии «до». На фотографиях должны присутствовать все нюансы участка, после чего ландшафтный дизайнер отправляется в студию, и вместе с другими специалистами начинает разработку будущего проекта.
- Геодезическая съемка. Данный процесс не является обязательным: иногда сам ландшафтный дизайнер настаивает на данном виде съемки, а иногда заказчик требует геодезическую съемку для более детального изучения участка.
- Сбор документации. Для того чтобы начать работу над ландшафтным дизайн-проектом, необходимо собрать всю необходимую информацию и документацию. Без данного этапа невозможно приступить к фактическому выполнению работы.
- Генеральный план. Генплан (сокращенное название) представляет собой вид участков сверху. На таком виде чертежей указываются примерные расположения растений, тропинок и освещения с указанием используемого материала.
- Планы. После генерального плана, который является общим видом участка, создаются остальные планы, которые отображают определенные уровни участка более детально. Ландшафтный дизайнер разрабатывает разбивочный план, план для привязки мощения и множество других необходимых для работы чертежей.