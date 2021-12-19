Лариса Долина рассказала о тяжелом пути к успеху

Певица Лариса Долина призналась, что пережила очень многое. Артистка еще в юности поняла, что хочет заниматься музыкой. Вот только на пути к успеху она прошла через множество проблем и испытаний. Это сейчас Лариса Долина считается легендой российской эстрады, а вот в 70-е юную девушку из Одессы еще никто не знал. Тогда певица уже успела поработать в местной филармонии и в ресторане, но ей хотелось большего. Именно поэтому в возрасте 17 лет артистка отправилась в Ереван. «У мамы был шок. Как же это я отправлюсь одна в Армению? Но я настояла на своем. За четыре года там я огребла столько, что мама не горюй! Два последних года были приличных, я работала в эстрадном оркестре. Эти два года загладили хоть как-то то, что было до этого. Та группа, которая меня позвала в Армению, развалилась буквально через месяц. Уезжать мне было некуда, поэтому пришлось искать какие-то заработки, чтобы хоть как-то выживать», — поделилась Долина.Лариса Долина Но Лариса Александровна справилась со всеми испытаниями. И постепенно артистка завоевала ту популярность, о которой всегда мечтала. По словам певицы, причина ее успеха кроется в постоянной работе и вере в себя. «Я чувствовала, что какая-то сила сверху ведет меня вперед. Никогда не сомневалась в своем призвании», — подчеркнула артистка в эфире программы «Мой герой» на телеканале ТВЦ. Казалось бы, сейчас Долина могла бы расслабиться, ведь она давно всем и все доказала, но нет, певица продолжает работать без выходных. «У меня не бывает такого, что ничего не нужно делать. Никогда! Даже если я отработала кучу спектаклей, я потом помчусь на концерты. С книжкой могу полежать только перед сном и то сразу вырубаюсь», — рассказала звезда. При этом Долина всегда получает удовольствие от работы. По словам певицы, она всю жизнь мечтала зарабатывать творчеством, поэтому сейчас чувствует себя счастливой.