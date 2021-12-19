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Лиза Арзамасова поделилась редким свадебным фото с Авербухом в годовщину торжества

Лиза Арзамасова поделилась редким свадебным фото с Авербухом в годовщину торжества
Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух 19 декабря официально зарегистрировали брак. 26-летняя Елизавета Арзамасова и 48-летний Илья Авербух 19 декабря празднуют годовщину свадьбы. В личном блоге звезда сериала «Папины дочки» напомнила об этом своим поклонникам. Она также выложила фотографию в свой Instagram со свадьбы, где предстает в белоснежном платье на тонких бретелях с кружевным воланом по линии плеч. Невеста решила обойтись без фаты, просто уложив волосы в романтичные кудри.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух «Сегодня НАМ - Год! И это прекрасно! ❤️», - прокомментировала фото Арзамасова. «Один год, как один день бесконечного счастья!..А♾А..Всем любви!», - подписал это же фото Авербух. Поклонники Елизаветы Арзамасовой с восторгом восприняли этот пост. Не смогла сдержать эмоций коллега артистки по сериалу «Папины дочки» Мирослава Карпович, которая выразила свой восторг в виде лайка и сердечка в комментариях. «Лизочек, обнимаю», — обозначилась она. «Долгой вам счастливой жизни ❤️», пожелала Елена Валюшкина. «Поздравляем! 🎊 А сколько всего успели сделать! 😍», отметила Марина Газманова. «Желаем паре молодой дожить до свадьбы золотой ! 😉», «🌸🌸🌸 Любви и счастья», «Поздравляю Вас! Ещё 70 раз по столько же! 🙌🏻❤️», «Поздравляю вас, дорогие наши!!!! Восхищаюсь вами!!! Чтобы счастье не угасало никогда!!! Уюта и тепла душевного и домашнего!!! 💗💗💗», пожелали молодой семье поклонники.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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