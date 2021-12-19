Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Водолеев

Вадим Карасев

Водолеи любят заводить новые знакомства и поддерживать общение с дорогими себе людьми. Однако их амбициозность и целеустремленность ставят их под удар, ведь из-за этого у них немало врагов.

Водолеи очень не любят конфликты и негатив, но не могут обойти стороной тех, кто демонстрирует свою ненависть. Все, что нужно Водолеям, — это уметь быстро успокаиваться в таких ситуациях. В этом им помогут три простые техники. Также полезно быть более уступчивыми в отношении людей тех Знаков Зодиака, которые названы далее.

Овен

Овны простодушны, в то время как Водолеи далеко не так просты, как хотят казаться окружающим. Это люди с характером. Овны тоже отчасти такие, но стараются сдерживать это в себе, потому что для них гораздо важнее не отталкивать от себя окружающих. Причина их частой нелюбви к Водолеям кроется в непонимании того, как они могут быть собой и при этом оставаться популярными. Возможно, тут замешана зависть.

Близнецы

Люди одной и той же стихии не так часто недолюбливают друг друга, но Близнецы к Водолеям не чувствуют ничего, кроме негатива. Да, если эти люди ничем и никак не связаны по жизни, они могут понравиться друг другу. Однако если общение заходит дальше дежурного обмена приветствиями, Близнецы понимают, что у Водолеев абсолютно иные принципы, увлечения и вкусы.

Рак

Раки — люди консервативного склада ума. Они не любят, когда кто-то ломает стереотипы и идет против течения просто из любопытства. Это непонятный для них образ жизни. Ракам не нравятся те, кто постоянно ищет приключения и старается пойти всем наперекор. Эти люди уважают иерархию, а Водолеи ее просто уничтожают, размывая границы между поколениями и демонстрируя нигилизм.

Козерог

Козероги — люди приземленные, спокойные и никуда не спешащие. Водолеи же живут в необъяснимо динамичном ритме, который Козерогам не по силам. Это и есть основная причина, по которой они недолюбливают Водолеев. Тут нет никакой ненависти — просто недопонимание.