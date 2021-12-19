Лунный день сегодня 19 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Лунный календарь — сборник советов на все случаи жизни. Астрологи провели анализ текущего положения Луны, а также поведали нам о том, каким будет этот день.

Наступающие лунные сутки неблагоприятны для активности в любой из сфер. Виновата в этом не только Луна, но и другое негативное событие — начало ретроградности Венеры. Луна будет направлять наши мысли в неправильное русло, а Венера сделает нас более пассивными. Недаром этот день входит в число самых опасных в декабре.

Фаза Луны: начинается 15 лунный день, а это значит, что за окном Полнолуние. Луна будет находиться в состоянии максимальной активности, пребывая в знаке Близнецов. Это опасное и непредсказуемое время.

Магнитные бури 19 декабря: магнитосфера спокойна, поэтому угрозы магнитной бури сегодня нет.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

отдых;развлечения;откровенность;простые дела.спешка;активное общение;покупки;упреки.

Днем управляет активная стихия Воздуха, которая будет мешать нам отдыхать и набираться сил для начала новой недели. Это Полнолуние совершенно не подходит для сложных и динамичных домашних дел. Его лучше посвятить творческим занятиям и развлечениям. При желании можно разобрать вещи, но не проводить генеральную уборку и не заниматься ремонтом. Также эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не заставлять заниматься ненавистными делами детей, вторую половинку.

Одежда и талисманы на это воскресенье

Яркие Близнецы всегда хотят быть в центре внимания, но сегодня лучше не надевать ничего броского. Выбирайте стандартные цвета и не экспериментируйте со стилем, чтобы не привлекать лишнее внимание вне родных стен. Дома же лучше, наоборот, надевать больше яркой одежды желтого, апельсинового, зеленого цвета. Такие оттенки повысят настроение.

Всем, кто сегодня вынужден работать или заниматься делами, лучше надевать больше серебряных украшений и пользоваться помощью таких успокаивающих и умиротворяющих минералов, как аметист и аквамарин. Всем отдыхающим стоит надеть платиновые украшения и воспользоваться теми же камнями.

Любовь и общение 19 декабря

В это Полнолуние астрологи отмечают высокую вероятность появления дилемм в любовной сфере. Чтобы выбор был удачным, вам стоит воспользоваться пятью правилами. С ними вам не придется жалеть о принятом решении. Одиноким людям сегодня лучше не знакомиться и не назначать на этот день романтических встреч.





Если вы дорожите отношениями, будьте откровенны с теми, кого любите, даже если это непросто. А вот от посторонних людей искренность свою лучше всего спрятать. Всем, кто находится в длительных отношениях, астрологи настоятельно советуют не сыпать упреками и быть предельно добродушными.

Финансы и работа в это Полнолуние

Этот день совершенно точно не подходит для активной физической работы. Если вам нужно заняться простыми делами, это вполне допустимо. Споры с начальством в такие дни могут стать причиной увольнений. Кроме того, день неблагоприятен для финансовых операций.

Эксперты в области астрологии советуют быть осторожнее в работе с отчетами, договорами. Амбициозность и поспешность, к которым склоняют Близнецы, может привести к ошибкам. Постарайтесь избегать прямого взаимодействия с крупными деньгами. Не берите сегодня деньги в долг и не давайте никому взаймы.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот день многие из нас почувствуют отток энергии, вялость и легкое недомогание. У многих снизится работоспособность, так что переутомление может закончиться большими проблемами со здоровьем. Очень удачно, что этот день выпал на воскресенье, поскольку отдых и релаксация помогут обойти стороной проблемы.

Возьмите паузу: деловую активность по возможности стоит свести к нулю. Попробуйте сменить дела спокойными развлечениями, заботой о себе. Приготовьте что-нибудь вкусное, посмотрите интересное кино. Не думайте о проблемах. Для этого у вас будет завтрашний день.