Мария Кожевникова показала «даму сердца» среднего сына

37-летняя актриса Мария Кожевникова побывала с сыновьями на премьере спектакля «Щелкунчик». Артистка показала не только своих сыновей, но и любимую девочку среднего сына - дочь известной певицы. Мария Кожевникова обрела популярность после того, как сыграла студентку Аллочку в сериале «Универ». После роли охотницы за богатым мужем актриса приняла участие в нескольких серьезных проектах. Так, Кожевникова снималась в картине «Батальонъ». Правда сейчас Мария редко появляется на экранах. Звезда сериала уделяет большую часть времени воспитанию троих сыновей, которые родились в браке с бизнесменом Евгением Васильевым. Накануне Мария Кожевникова пришла на премьеру музыкального спектакля «Щелкунчик» вместе с 7-летним Иваном, 6-летним Максимом и 4-летним Василием. Актриса уточнила, что компанию мальчикам составила любимая девочка ее среднего сына. Мария отметила, что Максим на протяжении всего вечера держал за руку Оливию, чем сильно растрогал звездную мать.Мария Кожевникова с сыновьями и Оливия Гейхман «Вот теперь и у среднего сына Максима появилась дама сердца Оливия Гейхман 😉 обратите внимание на руки... милота 😻 На премьере Щелкунчика в ГУМе», — подписала фото Кожевникова. Напомним, что Оливия Гейхман – дочь Кети Топурии от первого брака. «Такие красавчики уже подросли👍 Оливия чудесная девочка!!! 👏👏👏», «Красивая мамуля с чудесными детками😍😍😍», «Младший сынок так на маму похож, так мило😍❤️», пишут поклонники актрисы. Мария Кожевникова регулярно рассказывает о своей семье. Актриса делится секретами личного счастья и держит своих поклонников в курсе того, как растут ее сыновья. Чаще всего многодетная мама освещает события из жизни старшего Ивана, который в начале лета поступил в гимназию. А в конце мая Мария похвасталась спортивными достижениями первенца, который с раннего детства увлекается футболом. Иван Васильев стал лучшим игроком одного из турниров, забив 20 мячей. Напомним, что все дети Марии Кожевниковой появились на свет от бизнесмена Евгения Васильева. Мария и Евгений не афишировали отношения вплоть до венчания, которое прошло в Ницце. Примечательно, что Мария и Евгений не оформили свой брак официально.