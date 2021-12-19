МИД: позиция США по гарантиям безопасности будет определяющей в диалоге с НАТО

18:52 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Позиция США в диалоге России с НАТО по выработке правовых гарантий безопасности в Евроатлантическом регионе станет определяющей. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко, сообщает ТАСС.

В пятницу, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты документов о гарантиях безопасности со стороны США и НАТО. В частности, из проекта договора между Россией и США о гарантиях безопасности следует, что стороны не должны использовать территорию других государств в целях подготовки или вооружённого нападения, направленного против друг друга. Кроме того, США обязаны отказаться от дальнейшего расширения НАТО на восток и от приёма в альянс государств, ранее входивших в СССР.

НАТО обсудит предложения России по гарантиям безопасности

По мнению Грушко, заявления Евросоюза о готовности обсуждать европейскую безопасность с России на площадке Совета России — НАТО говорят о том, что в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем Североатлантического альянса. Даже если исходить из того, что в основе работы НАТО лежит консенсус, позиция США будет определяющей, как это бывает, считает дипломат.

«Эти заявления Евросоюза означают лишь одно: в сфере военной безопасности Евросоюз находится под полным контролем НАТО. Вот и все. И на сегодняшний день амбиции играть обстоятельную военно-политическую роль, стать менее зависимыми от США не находят практического воплощения», — отметил Грушко.

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При этом ключевой элемент переговоров по гарантиям безопасности — стратегический диалог с США, подчеркнул замглавы МИД РФ. Помимо заявления альянса в ответ на предложения России, пока больше ничего нет, рассказал Грушко, отвечая на соответствующий вопрос.

В ходе визита в Литву министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что страны — члены НАТО на следующей неделе обсудят в Североатлантическом совете российские предложения по гарантиям безопасности, но нельзя позволять Москве предписывать партнёрам по НАТО, как им себя позиционировать.

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