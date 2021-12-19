Муж Маши Распутиной, наконец-то, решился на развод

Гражданский муж певицы Маши Распутиной, Виктор Захаров подал на развод с официальной супругой. Маша Распутина и Виктор Захаров 23 года прожили вместе, так и не связав себя узами брака. Причина в том, что мужчина все это время был женат на другой. Но в феврале будущего года Захаров станет свободным: он разводится со своей официальной женой. «Я знаю, что у него затруднения были с этой его женушкой. Потом вроде бы все это забылось, потому что знаешь, когда все хорошо, и забывается все... Живешь и живешь. Я настаивала, но он говорил: пока нет возможности», — разъяснила ситуацию Распутина в эфире шоу «Секрет на миллион».Маша Распутина и Виктор Захаров Правда, певица не спешит с Захаровым в ЗАГС после его развода. Артистка считает, что, прожив столько лет вместе, а потом сыграть свадьбу — глупо. По ее мнению, так поступают, когда нужно привлечь внимание прессы и поклонников, а ей это сейчас ни к чему. Напомним, бизнесмен и продюсер стал вторым мужем звезды. Захарову она родила дочь Машу. Сейчас ее отношения с 21-летней дочерью сложно назвать мирными. Звездная мать едва ли справляется молодой девушкой.Маша Распутина и Виктор Захаров с дочерью Машей «Я на Машку возлагала все свои надежды. Это мой любимый обласканный ребенок-котенок, которого я так хотела. И вдруг вот такое равнодушие и беспредельное неуважение к нам», — пожаловалась певица. До Захарова Распутина была замужем за своим первым продюсером Владимиром Ермаковым. В этом браке она родила дочь Лидия, от которой та в последствие отказалась, отдав ее в интернат.